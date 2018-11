MÉDICO DO HMC É ELEITO VICE-PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA

O médico nefrologista Daniel Calazans, coordenador do Serviço de Nefrologia do Hospital Márcio Cunha (HMC), mantido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), foi eleito vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). Daniel é natural de Ipatinga e nos últimos quatro anos foi presidente e tesoureiro da Sociedade Mineira de Nefrologia.

O médico é graduado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, especializado em nefrologia pelo Hospital Universitário Ciências Médicas, em Belo Horizonte, titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e Associated Editors do Brazilian Journal of Nephrology. “É com muita responsabilidade e respeito aos colegas nefrologistas que assumo a vice-presidência da SBN. A tônica de defesa da nefrologia brasileira estará sempre presente nas ações. Não faltarão empenho e vontade de acertar”, afirma o nefrologista do HMC.

Em sua atuação como coordenador do Serviço de Nefrologia do Hospital Márcio Cunha, Daniel vem alcançando crescente sucesso e avanço no Centro de Terapia Renal Substitutiva (CTRS), que é referência nacional em qualidade assistencial em nefrologia.

SBN

A Sociedade Brasileira de Nefrologia tem por finalidade congregar médicos e cientistas de áreas afins que se interessem pela Nefrologia. E tem o objetivo de promover o progresso e desenvolvimento da Nefrologia, como ramo da medicina, realizando reuniões, simpósios, mesas redondas, congresso de especialistas e interessados na matéria. A intenção é difundir trabalhos sobre Nefrologia, incentivando pesquisas e iniciativas que impliquem em desenvolvimento, difusão e preservação desta especialidade médica. A Sociedade Brasileira de Nefrologia objetiva ainda evitar que não especialistas sejam responsáveis por atividades ligadas à Nefrologia.