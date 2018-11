Conhece as vantagens e desvantagens dela? Os mitos e as verdades? Esse artigo é pra você!!

Mobilidade corporativa é muito além de oferecer aos profissionais acesso a seus instrumentos de trabalho fora do ambiente de desktop.

Nós já falamos aqui no blog como a relação das pessoas com o trabalho mudou desde o advento das tecnologias e como é importante implantar tecnologias na sua empresa para não ficar pra trás. A ampliação do uso dessas plataformas digitais, especialmente com os smartphones, modificou os hábitos e deixou mais prática as tarefas do dia a dia.

A mobilidade corporativa trata sobre o desenvolvimento e a implementação no ambiente de trabalho de soluções baseadas nas tecnologias de dispositivos móveis. É o conceito revolucionário de que o novo estilo de trabalhar inclui esses dispositivos móveis e as empresas precisam se adequar a isso.

Por isso, a cada dia mais a importância da mobilidade corporativa para o sucesso das estratégias de negócio cresce!

Confira abaixo os mitos e verdades sobre a mobilidade corporativa!

VERDADES

1- Redução de custos já que você não precisa investir em uma infraestrutura fixa para garantir a continuidade do trabalho dos seus colaboradores. Dessa forma você já está cortando despesas. E quando seus funcionários podem trabalhar a partir dos dispositivos móveis, o investimento em manutenção de hardware é muito menor.

Saiba como o uso de tecnologias pode diminuir custos na sua empresa!!

2- Com a mobilidade corporativa tem-se ganhos de escala no atendimento aos públicos interno e externo, a otimização dos processos de trabalho e as estruturas organizacionais se tornaram mais enxutas. O nível de satisfação dos clientes e dos colaboradores fica ampliado, já que conseguem interagir com a empresa estando ou não presentes em suas dependências físicas.

3- A popularização dos smartphones e tablets facilitou a mobilidade das pessoas e das empresas, que utilizam estes veículos para se comunicarem e interagirem a qualquer hora e em qualquer lugar. A computação na nuvem ampliou ainda mais as fronteiras empresariais, possibilitando que empresas de pequeno e médio porte pudessem aderir a serviços de mobilidade corporativa que ampliam o seu campo de ação e a produtividade dos seus colaboradores. Se equiparando em oportunidades de negócios com as grandes corporações que dispunham destes recursos em seus parques tecnológicos locais.

MITOS

1- ”Alguns recursos, como o uso da nuvem, não oferecem segurança.”

Há quem desconfie da segurança dos dispositivos móveis e dos serviços com base na nuvem. Mas o fato é que essas tecnologias podem ser tão ou mais seguras do que os modelos de computação tradicionais.

O benefício em termos de segurança é claro. Você não precisa levar um HD externo para o trabalho, copiar arquivos sensíveis, transportá-lo para a sua residência, copiar novamente esses arquivos para uma máquina que não tem a mesma segurança que você usufrui no trabalho, para apenas então começar a operar.

Você pode acessar todas essas informações apenas com um clique no seu smartphone ou tablet, dentro ou fora do ambiente de trabalho.

2- “É caro investir em mobilidade corporativa”.

Hoje em dia grande parte das pessoas tem acessos a dispositivos móveis e internet. Você não precisa necessariamente investir em uma plataforma exclusiva de mobilidade corporativa ou pagar por um plano de mobilidade.

Você mesmo pode criar seu plano ou baixar alguns aplicativos gratuitos que permitem realizar todas essas funções com segurança.

3- ”Minha empresa é pequena, portanto não preciso de mobilidade corporativa”.

Não importa o tamanho da sua empresa, com os recursos disponíveis pelo uso de mobilidade corporativa todo e qualquer serviço pode ser melhor organizado e executado.

Há diferentes recursos que podem ser usados conforme a necessidade especifica do seu negócio. Lembre-se a ideia é tornar tudo mais prático, diminuir custo e não ficar pra trás!