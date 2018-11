MUNDO SENAI APROXIMA JOVENS DO MERCADO DE TRABALHO

As Unidades do Senai em todo o Estado, abriram suas portas à comunidade para apresentar os cursos e serviços oferecidos pela instituição. É o Mundo Senai, evento gratuito que acontece nos dias 8 e 9 de novembro.

Durante a iniciativa, várias exposições, workshops, aulas práticas, oficinas, palestras e toda a estrutura do Senai estarão abertas para visitação da população. Para a gerente do Senai de Ipatinga, Lírian Lima, o Mundo Senai é uma oportunidade da comunidade conhecer mais sobre o universo da educação profissional e do setor industrial.

“Em Ipatinga contamos com o maior Senai do Estado e uma excelente estrutura para atender cursos profissionalizantes e técnicos, alinhados, principalmente, às demandas da indústria regional”, explicou Lírian.

Para a gerente, o Mundo Senai aproxima os visitantes do dia a dia e das aulas práticas oferecidas pela instituição. “Além de informações sobre cursos, mercado de trabalho, profissões e a tecnologia empregada, os visitantes têm a oportunidade de conhecer nossos laboratórios e o Centro de Excelência em Engenharia, responsável por fornecer serviços tecnológicos para indústrias de todos os portes e segmentos”, disse.

O Mundo Senai atende, ainda, a dois públicos distintos, pois coloca à disposição de pais e jovens toda a infraestrutura que a entidade oferece. Sendo assim, pais e responsáveis podem conhecer os benefícios de matricular seus filhos em cursos técnicos e profissionalizantes. Já os mais jovens têm contato com as profissões e carreiras que podem exercer no futuro.

A artesã, Juliane Guadalupe, mãe de um aluno da Unidade, ficou impressionada com a estrutura do Senai. “Gostei muito de conhecer melhor a escola que meu filho estuda e tudo que ela oferece. Sei que ele concluirá o curso de pintura e estará muito bem preparado para o mercado de trabalho”, declarou.

Para a professora de história e geografia da Escola Estadual Haydee Maria Schittin, Niângela de Oliveira, o Mundo Senai oferece grandes possibilidades em todas as áreas. “Fiquei muito feliz com o convite. Essa iniciativa possibilita aos nossos alunos ampliar seus conhecimentos e oportuniza aos mesmos, pensar em um futuro profissional.”

O que mais chamou a atenção da estudante Débora Lopes, da Escola Estadual Haydee Maria Schittin, é o avanço da tecnologia. “Fiquei encantada com tudo que vi, principalmente os laboratórios, gostei muito de conhecer mais sobre o mundo da robótica, curso que eu pretendo fazer”, detalhou.

As visitas seguem no SenaiI, em Ipatinga, no dia 08/11, das 7h30 às 11h, 13h às 16h30 e 18h às 21h30, e no dia 09/11, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30 na Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto (próximo ao Escritório Central da Usiminas). Já em Timóteo, as visitas serão das 19h às 22h, na instituição que fica na Av. Judite Maria do Carmo, 12 – Olaria.

Mais informações pelo telefone 31 3822-9604 ou 3848-1198.