NATAÇÃO DA USIPA PARTICIPA DO FESTIVAL FAM MIRIM

Uma equipe de natação da Usipa irá participar neste final de semana, do Festival FAM Mirim de Natação. O evento é realizado pela Federação Aquática Mineira (FAM) e irá envolver aproximadamente 180 atletas da categoria Mirim. A competição será realizada no Olympico Club, em Belo Horizonte.

O Festival, disputado em piscina curta (25 metros), tem por objetivo motivar as categorias de base que veem no evento uma oportunidade de vivenciar as primeiras experiências competitivas. O evento reúne ainda os iniciantes do Pré-mirim. A Usipa será representada com 11 atletas da categoria Mirim no evento

“Esta é a principal competição a nível estadual da categoria, contando com os principais clubes de Minas Gerais. Será a primeira viagem de muitos para uma competição fora da Usipa. Nosso objetivo é que os atletas ganhem experiência para a temporada de 2019”, declara o coordenador de Natação da Usipa, Rômulo Assis.