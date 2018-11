NOVEMBRO AZUL TERÁ TENDA DA SAÚDE NO SÁBADO EM TIMÓTEO

Neste sábado, 24, será realizada mais uma edição da Campanha Novembro Azul no quarteirão entre a Alameda 31 de Outubro e Rua 6 de Janeiro (antiga Associa), Centro Norte, no horário de 9h às 13h. A campanha é uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Timóteo, e conta com o apoio da Prefeitura de Timóteo, através da Secretaria de Saúde.

A atividade contará com a presença da Tenda da Saúde, que disponibilizará serviços de aferição de pressão, acolhimento das demandas por exames de PSA para agendamento posterior e repasse das orientações sobre prevenção, controle e tratamento da doença. Além da Tenda da Saúde, haverá atividades culturais e de lazer, inclusive com a comercialização de artesanato que beneficiam pacientes oncológicos. A campanha foi realizada todos os sábados do mês de novembro.

Já as atividades da Campanha Novembro Azul das Equipes de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde de Timóteo prosseguem até dia 30 do mês. Durante o período, várias ações estão sendo desenvolvidas junto aos usuários da rede municipal de saúde. As ESF e UBS promoveram encontros com a comunidade com realização de palestras, rodas de conversa, repasse de orientações sobre o câncer de próstata e acolhimento das demandas dos usuários participantes da campanha por exame de PSA para agendamento posterior.

A Secretaria de Saúde de Timóteo promoveu no dia 21 de novembro a palestra “Novembro Azul” para os servidores municipais da Câmara e da Prefeitura de Timóteo e comunidade. A palestra foi ministrada pelo urologista Ângelo José Cola no auditório da Prefeitura.