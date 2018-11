PALESTRAS DO CTMAM CHEGAM A MAIS TRÊS CIDADES DO VALE DO AÇO

Depois de Antônio Dias, Dionísio e Divinolândia, agora é a vez de Açucena, São Domingos do Prata e Ipaba receberem o Ciclo de Palestras “O Vale Além do Aço”, agora com a temática Turismo: “Gestão, cenário e oportunidades. ” A programação começa na próxima segunda-feira, dia 3, e também nos dias 10 e 13 de dezembro, sempre às 19h. O palestrante será o turismólogo e professor Tailles Heliodoro. Os eventos serão abertos ao público, com entrada franca.

Promovido pelo Circuito Mata Atlântica de Minas (CTMAM), o Ciclo de Palestras tem como finalidade oferecer aos participantes uma nova perspectiva de análise, planejamento e desenvolvimento de ações e projetos de interesse do turismo regional e ainda debater temas que são relevantes para o negócio e suas oportunidades.

No dia 3, em Açucena, o evento acontece na Escola Estadual Antônio Alticiano, na rua Odilon de Almeida, 114, no Centro da cidade. Na segunda-feira seguinte, dia 10, será a vez de São Domingos do Prata, que hospeda o encontro no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na rua Professor Cristiano Moraes, 86, Centro. Encerrando esta série, Ipaba, um dos mais novos filiados do CTMAM promoverá sua palestra no plenário da Câmara Municipal, que fica na rua Pouso Alegre, 84, Centro.

O palestrante Tailles Heliodoro é colunista do Jornal Diário do Aço, assessor, consultor e instrutor do Senac/MG na área de turismo e diretor da Socialyte, empresa especializada em promoção de imagem e produção de eventos.