PMI APOIA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Ipatinga, a Associação de Amparo a Pacientes com Câncer (Asapac) realiza neste sábado (10), a 1ª Campanha para o Cadastro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. A ação será de 9h às 13h, na rua Goiânia, nº 670, no bairro Caravelas. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um médico da rede pública será cedido para acompanhar os trabalhos.

Na noite de quinta-feira (8), o chefe do executivo recebeu em seu gabinete as representantes da entidade, para alinhar as ações que serão desenvolvidas pela Asapac neste sábado. “Estamos mais uma vez participando diretamente de uma atividade voltada à saúde, e junto com a Asapac viabilizamos a primeira campanha, dando todo apoio necessário para que possamos ter mais pessoas cadastradas a doarem a medula óssea. Peço que a população participe para podermos salvar mais vidas”, conclama o prefeito.

A CAMPANHA

A iniciativa da campanha faz parte de uma ação desenvolvida pelo setor de Serviço Social da Asapac de Ipatinga, cujo objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação de medula óssea, aumentar o número de doadores voluntários cadastrados e, consequentemente, as chances de salvar vidas. A meta é cadastrar pelo menos 200 pessoas neste sábado. Para fazer o cadastro, o candidato precisa atender os requisitos básicos, como ter idade entre 18 e 55 anos, estar em bom estado de saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante e não ser portador de câncer.

Mylene Kessia Silva Romão, assistente social da Asapac, agradeceu o apoio do prefeito para a realização da campanha. “Como nós temos apenas o apoio de um psicólogo e assistente social, pedimos a colaboração de um médico, porque é uma solicitação que veio do hemocentro. Sem este profissional, cedido gentilmente pelo prefeito Nardyello, não seria possível a realização da campanha”, disse.

COMO FUNCIONA

Para se cadastrar, o doador deve se dirigir até a sede da Asapac, preencher o formulário de identificação, assinar o termo de consentimento e coletar uma amostra de sangue. Os interessados devem levar documento pessoal com foto, contendo o número do CPF e o cartão do SUS. Todo procedimento será realizado pela equipe do Hemocentro Regional de Governador Valadares.

Após ser colhida a amostra de sangue, o candidato será cadastrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Aparecendo um paciente compatível com o doador, são efetuados os testes para a confirmação da compatibilidade.

O transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças em diferentes estágios e faixas etárias, principalmente os pacientes com leucemias originárias das células da medula. O fator que mais dificulta a realização do procedimento é a falta de doador compatível. As chances de encontrar um doador são de uma em cada 100 mil pessoas, em média.