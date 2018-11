PMI PROMOVE AÇÕES PARA GARANTIR MAIS INCLUSÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Com a participação de mais de 30 grandes empresas da região, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, promoveu na tarde desta quarta-feira (21), na Estação Qualifica, o evento “Dia D: Dia de Atenção Especial aos Deficientes e Reabilitados do INSS”.

O objetivo do encontro com empresários é discutir estratégias para a inclusão ou retenção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como sensibilizar esse segmento quanto à necessidade do cumprimento da Lei 8213/91, que estabelece cotas para as pessoas com deficiência nas empresas.

O encontro faz parte de um conjunto de ações propostas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese) e a Superintendência de Trabalho e Emprego em Minas.

Neste primeiro momento, os debates foram direcionados aos empresários. Em outro estágio da mesma iniciativa, na próxima terça-feira (27), na Faculdade Pitágoras, no bairro Horto, estarão reunidas pessoas com deficiência (PCD).

“Nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, temos também como objetivo a promoção de emprego e renda na cidade de Ipatinga. Portanto, evento como esse mobiliza as empresas para que cumpram a lei das cotas e, conseqüentemente, abrem-se novas oportunidades de trabalho no município”, esclareceu o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Luis Henrique Alves.

LEGISLAÇÃO

De acordo com a Lei 8213/91, empresas com 100 ou mais funcionários têm a obrigação de preencher de 2% a 5% dos seus quadros com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência.