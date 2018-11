PMI PROMOVE CURSO PARA A ÁREA CULTURAL NA ESTAÇÃO MEMÓRIA

A questão do Patrimônio Cultural é cada vez mais relevante para se pensar a construção da cidadania, por meio do conhecimento das práticas, fazeres e bens culturais de uma sociedade. Pensando em propor soluções sobre o tema, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) promoverá nesta quarta-feira (28), de 8h às 12h, na Estação Memória, um curso de formação em Gestão do Patrimônio Cultural e Direitos Culturais.

Em seu primeiro módulo, no curso serão abordados temas como direitos culturais; patrimônio cultural e planejamento urbano; sensibilização e mediação cultural e o entorno de imóveis tombados. A entrada é gratuita.

O público-alvo do curso são os agentes culturais envolvidos no Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) e Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga (Comphai).

O curso será ministrado pela arquiteta urbanista Joana Angélica Oliveira Gonçalves, que atua nas áreas de gestão de processos para preservação de bens culturais, turismo sustentável, e desenvolvimento regional, além de história, geografia, antropologia, ciências sociais e artes.

O curso tem como um dos objetivos desenvolver nos alunos a consciência crítica a respeito da preservação, divulgação e ensino do Patrimônio Cultural como caminho para a construção da cidadania. “Queremos apresentar aos alunos as experiências de políticas públicas e gestão de preservação do Patrimônio Cultural ao longo da história da nossa cidade e como estão sendo utilizadas na prática. E também provocar discussões inovadoras acerca do Patrimônio Cultural, das práticas culturais, lugares da memória, gestão e políticas públicas”, disse o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos de Oliveira.

EXPOSIÇÃO

Em paralelo, os alunos também poderão prestigiar o trabalho que estará em exposição do projeto ‘Bem Bordado’, uma Mostra Artesanal inspirada no Patrimônio Cultural de Ipatinga.

A mostra tem como propósito apresentar uma identidade gráfica para Ipatinga, por meio das obras elaboradas a partir de materiais alternativos ligados ao conceito de sustentabilidade.