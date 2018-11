PREFEITO DE IPATINGA DISCUTE SEGURANÇA COM REPRESENTANTES DO CONSEP

Mantendo o compromisso de dialogar e governar ao lado da sociedade organizada, o prefeito Nardyello Rocha recebeu na tarde de segunda-feira (19), na sala de reuniões de seu gabinete, presidentes e membros do Conselho Comunitário Integrado de Segurança Pública (Consep) de Ipatinga. O encontro foi uma conversa aberta sobre a situação atual do município, estreitando laços entre o poder público e a população.

Acompanhado do secretário de Governo, Carlos Lima; do responsável pela pasta de Segurança e Convivência Cidadã, Amador Francisco da Silva; da secretária Adjunta de Assistência Social, Cláudia Castro e do comandante da 82ª Companhia de Polícia Militar, capitão Lindhon Jonhson, o prefeito ouviu atentamente as colocações de cada representante dos Conseps e ressaltou que encontros dessa natureza deverão se repetir ao longo de sua gestão, “por fazerem parte da política adotada pelo governo de valorizar as bases”.

“Assim como me reuni com 59 líderes de Associações de Moradores, recentemente, agora chegou a vez dos membros do Consep, para tratarmos juntos da segurança pública. Mesmo estando a todo o momento nas ruas, o prefeito não consegue conversar de forma individual com cada ipatinguense. Por isso, fiz questão de resgatar esse contato direto com as entidades, para ampliar minha visão sobre as necessidades de cada bairro. Quero governar ao lado de toda a sociedade organizada”, reforçou o chefe do Executivo.

O secretário de Governo, Carlos Lima, disse que a reunião foi apenas o primeiro passo de um trabalho abrangente que será realizado com a participação das entidades. “Além desse encontro, nós também vamos fazer reuniões com as nove regionais, para que possamos discutir as questões de segurança pública de forma mais pormenorizada”, adiantou.

INVESTIMENTO

Mesmo com as dificuldades financeiras, Nardyello Rocha lembrou os investimentos que estão sendo feitos na área de segurança. “Ipatinga hoje é a primeira cidade do Brasil 100% iluminada com LED. Todo o parque de iluminação pública foi modernizado. As novas lâmpadas são mais econômicas e mais eficientes em luminosidade. Mas não é só isso. Por meio delas, daremos mais um passo importantíssimo na melhoria das condições de segurança pública. Realizamos um estudo bastante aprofundado e agora estamos licitando um projeto que coloca Ipatinga no seleto grupo das chamadas ‘Cidades inteligentes’. Pretendemos implantar 1.000 câmeras de vigilância em pontos estratégicos, instalando um sistema de inteligência artificial que é utilizado nos centros urbanos mais avançados do planeta”, concluiu o prefeito.