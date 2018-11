PREFEITURA INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTES NO CENTRO DE IPATINGA

A Prefeitura de Ipatinga informou nesta terça-feira (27) que, a partir do início de dezembro próximo, vai realizar um trabalho especial de fiscalização, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), nas áreas públicas onde estão concentrados os principais centros comerciais da cidade. O objetivo é preservar o direito de ir e vir do público que tradicionalmente vai às compras durante as festas natalinas, além de proteger o comércio legalmente estabelecido em relação à invasão dos ambulantes irregulares.

Conforme adiantou o prefeito Nardyello Rocha, “a Sesuma está orientada a realizar um ‘pente fino’ nas calçadas, procurando mantê-las desobstruídas para facilitar o trânsito dos consumidores, e também fiscalizar as vendas ilegais de produtos com ocupação indevida de vagas de estacionamento”. A fiscalização se estenderá até o dia 3 de janeiro de 2019 e atuará inclusive nos finais de semana.

FEIRA NATALINA

O Executivo informou ainda que a tradicional Feira Natalina que há 24 anos se instala no Centro da cidade recebeu autorização para funcionar, também a partir do dia 3 de dezembro, de 8h às 20h. Contudo, este ano ela será na área da Praça da Bíblia, em frente ao Camelódromo, devendo também obedecer a condições estabelecidas pelo poder público. “A Feira já funcionou na praça 1º de Maio, no ano passado ocorreu na avenida Zita de Oliveira, no Novo Centro, e o pedido dos vendedores agora era que ela se instalasse na praça José Júlio da Costa, onde também já esteve. Mas entendemos que ali traríamos problemas de segurança para pessoas que utilizam o ponto de ônibus, havendo ainda outros inconvenientes, como a concorrência desleal com o comércio. Então realocamos a Feira para a Praça da Bíblia, próximo à passagem subterrânea para a portaria da Usiminas. Ainda, estabelecemos um número limitado de barracas, que deverão estar devidamente credenciadas e padronizadas”, detalhou o prefeito.