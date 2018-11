COLUNA WILLIAM SALIBA – 12/11/2018

PRESIDENTE DA USIMINAS RECEBE MEDALHA RINALDO CAMPOS SOARES

O presidente da Usiminas, Sérgio Leite, será um dos homenageados pela Associação Comercial e Empresarial de Ipatinga (Aciapi) e Câmara de Diretores Lojistas (CDL), na cerimônia de entrega do Prêmio Notorius 2018, no próximo dia 28, às 19h30, no Clube Morro do Pilar, em Ipatinga. Receberão também a medalha o colunista Francisco Neto e o ex-presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves. Serão homenageados, na solenidade, como Empresário do Ano, Marcy Ferreira Oliveira, diretor do Sensação Minas; como destaque lojista Célio Firmino de Souza, da Drogaria Veneza; e como Destaque na Comunidade, o Educandário Família de Nazaré. A festa destacará também os 80 vencedores do Prêmio Notorius.

***

CIDADANIA HONORÁRIA

A Câmara Municipal de Timóteo realizará amanhã (13), sessão solene na sede social do Sesiminas, em Timóteo, para entrega do título de cidadão honorário a 12 personalidades da cidade. Recebem a homenagem: Carlos Alberto Cardoso, Carmo Matias Gonçalves, Celso Machado Assis, Eduardo Luiz de Souza, Francisco Izidoro da Costa, Geraldo Cruz Araújo, Jacy José de Paula, Léscia Emídio, Márcio Luís Oliveira, Mônica Aragão Costa, Renato Drumond Guerra e o tenente PM Vitor Vicente do Prado.

***

TORCENDO O NARIZ

Alguns grandes veículos de comunicação brasileiros continuam com marcação cerrada ao futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. A bola da vez é o juiz da Lava Jato Sergio Moro, indicado para o superministério da Justiça e Segurança Pública. No entanto, Moro tem conduzido com a habilidade as entrevistas, como a deste domingo (11), no Fantástico.

***

FUTUROS ENGENHEIROS

Encerra-se no próximo domingo (18), o prazo de inscrições para o Programa Futuros Engenheiros para as turmas do 1º semestre de 2019. A iniciativa do Sistema Fiemg, através do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Senai e Sesi, é gratuita e desenvolvida no modelo da qualificação profissional, com foco nas Indústrias e nos estudantes das áreas da Engenharia. São 70 vagas nas áreas de Processos de Instalações Elétricas; Construção Civil e Mecânica Industrial.

***

FESTA DA CULTURA

As comemorações dos 25 anos do Instituto Cultural Usiminas foram confirmadas para o próximo dia 29, às 20h, no Teatro do Centro Cultural, em Ipatinga. Neste um quarto de século, a instituição se destaca com uma das melhores entidades de apoio à cultura de todo o Brasil.

***

SEBRAELAB

O Sebrae Minas inaugura em Ipatinga, um novo espaço para experimentação e prática de gestão empreendedora, voltado para os pequenos negócios, o Sebraelab. A solenidade está programada para o próximo dia 20, às 19h, no Bairro Cidade Nobre. Trata-se de um ambiente multifuncional e colaborativo, criado para que a instituição possa interagir com empreendedores, startups, especialistas, mercado e comunidade no desenvolvimento de ideias inovadoras e remodelagem de negócios.

***

CONECTANDO O AMANHÃ

Os programas Nossa Ação, Conectado com o Amanhã e Mulheres Empreendedoras, promovidos pela Fundação Aperam Acesita em parceria com a Junior Achievement de Minas Gerais, beneficiaram em outubro aproximadamente mil pessoas. Para o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, a parceria com a Junior Achievement se fortalece a cada ano.

***

FACEBOOK



Hackers conseguiram derrubar o Facebook no Brasil. A rede social esteve boa parte do dia off-line. No mês passado, o Facebook havia informado que 29 milhões contas teriam sido afetadas pela ação de hackers.

***

CRESCIMENTO DOS SHOPPINGS

O Monitoramento de Mercado da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) apontou que, no mês de setembro, o setor de shoppings cresceu 7,7% em vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas em shoppings centers mostraram crescimento superior ao registrado pelas lojas de rua, que cresceram 4,7%, de acordo com o Índice Cielo.

***

EXPO DECOR

O coquetel de abertura oficial da 3ª Expo MaisVip Decor, no Shopping Vale do Aço, reuniu cerca de 400 pessoas, entre expositores, investidores, patrocinadores e convidados. Neste ano, com o tema “Viva as Sensações”, a mostra contou com 14 arquitetos, que trabalharam em 11 espaços instalados em 20 lojas. A Expo MaisVip Decor fica aberta até o dia 2 de dezembro no segundo andar do mall.

A seguir a cobertura fotográfica do evento: