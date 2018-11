PROGRAMA DA CENIBRA É ALTERNATIVA DE RENDA PARA PRODUTORES RURAIS

O Programa Fomento Florestal é uma iniciativa da Cenibra que implanta florestas comerciais em propriedades rurais há mais de 30 anos. Além de ser um agronegócio lucrativo e uma alternativa para o produtor, a atividade também oferece benefícios para a sociedade e para o meio ambiente, aquecendo a economia local, aumentando a renda e a qualidade de vida dos produtores rurais, preservando as matas nativas e garantindo liquidez financeira do empreendimento.

Para participar do Programa de Fomento, os produtores devem estar com o imóvel regularizado de forma fundiária e ambiental, trazendo vantagens ambientais para a propriedade perante os órgãos governamentais. O produtor deve disponibilizar áreas para os plantios, executar e acompanhar as atividades silviculturais, manter vigilância e proteção nas áreas plantadas, informar a empresa sobre eventuais anormalidades nas florestas e comercializar a madeira para a Cenibra a preço de mercado.

A empresa fornece ao produtor na modalidade Fomento Convencional (plantio ou regeneração) os insumos (mudas, adubos e defensivos) na condição de bonificá-los na entrega da madeira, recurso financeiro onde é quitado no ato da entrega da madeira, assistência técnica durante as fases de plantio e colheita, Inventário Florestal (IF) e garantia da compra de madeira.

“Trata-se de um programa sólido, ético e com garantia de continuidade no plano de negócios da Cenibra. Além disso, com o Programa de Fomento, o produtor tem mercado garantido, recursos (mudas/insumos e adiantamento financeiro), liquidez (pagamento quinzenal), preço competitivo de mercado e diversificação das atividades na propriedade” avalia o Diretor-Presidente Naohiro Doi.

Com o Programa, a produção de florestas renováveis de eucalipto, tem como base uma sólida parceria, com transferência de tecnologias, financiamentos das atividades e fornecimento de insumos, mudas clonais e assistência técnica especializada. O Programa atua em 84 municípios mineiros e possui mais de 23.763 hectares de áreas fomentadas, com cerca de mil produtores parceiros.

Desenvolvido pela Cenibra desde 1985, em parceria com o Instituto Estadual de Florestal (IEF), ao longo dos anos tem proporcionado alternativa de renda, trabalho e diversificação da produção no meio rural. A preservação ambiental é um dos pilares do Programa e desta forma, os produtores rurais estão cultivando florestas, reduzindo assim a pressão sobre as matas nativas, recursos hídricos e a fauna local.

SETOR

No Brasil, o setor de árvores plantadas realiza o manejo de 7,84 milhões de hectares para fins produtivos e preserva uma área de 5,6 milhões de hectares. Com uma receita bruta que representa 6,1% do PIB Industrial (R$ 73,8 Bilhões), as empresas de base florestal geram no país 3,7 milhões de empregos diretos, indiretos e efeito renda. Além disso, as ações de Investimento Social Corporativo do setor beneficia 1,2 milhão de pessoas.

Serviço:

Programa Fomento Florestal Cenibra 0800 383 3829 ou (31) 3829-5117.