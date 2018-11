PROGRAMA ‘EU DOU VALOR’ INCENTIVA ATIVIDADES CULTURAIS DO VALE DO AÇO

Você sabia que é possível destinar parte do seu Imposto de Renda para ações que beneficiam a comunidade? Por meio da Lei de Isenção Fiscal, todo contribuinte optante pela declaração de Imposto de Renda no modelo completo pode destinar até 6% do Imposto de Renda devido a projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. E, para facilitar todo o processo, o Instituto Cultural Usiminas criou o Programa “Eu Dou Valor” que, pelo segundo ano consecutivo, está aberto para recebimentos de doações para o projeto de manutenção das atividades do Instituto.

No primeiro ano do Programa, dezenas de pessoas participaram e suas contribuições ajudaram a fortalecer iniciativas do Instituto Cultural Usiminas que transformam vidas. O Programa Eu Dou Valor funciona da seguinte forma: quem declara Imposto de Renda no modelo completo pode fazer uma simulação no site www.eudouvalor.com.br com base no valor do seu imposto do ano anterior e, assim, direcionar até 6% desse valor para o projeto do Instituto Cultural Usiminas, aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, e contribuir para a continuidade das suas ações.

A doação se reverte em vários benefícios para a comunidade: apresentações de espetáculos gratuitos para famílias e escolas; cursos e oficinas para capacitação de professores e arte-educadores; profissionalização de grupos artísticos; movimentação da economia e geração de emprego e renda para artistas, profissionais liberais, comércio e serviços em geral; estímulo ao turismo cultural e de eventos e uma programação permanente e de qualidade para o Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga (MG).

Neste ano, as pessoas que participarem do Programa Eu Dou Valor poderão contar com outros benefícios, como, gratuidade e descontos para ingressos de espetáculos (consulte regras); desconto nas mensalidades de cursos permanentes realizados pelo Instituto Cultural Usiminas; visita guiada exclusiva ao Centro Cultural Usiminas e acesso prioritário nos eventos realizados no Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin.

Há 25 anos o Instituto leva às diversas localidades onde a Usiminas atua ações educativas por meio da arte, cultura e esporte; espetáculos de qualidade e acessíveis; projetos culturais que viabilizam a circulação de ações pelo país; e projetos esportivos que oferecem formação em diversas modalidades, oportunidade e desenvolvimento social. Por meio do Programa Eu dou Valor, a comunidade se torna parceira na realização de ações culturais que estimulam o desenvolvimento social da sua região.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, avalia positivamente o primeiro ano de doações e convida mais pessoas a participarem do Programa Eu Dou Valor. “Todos que participaram do Programa na primeira edição puderam ver parte de seus impostos direcionados a ações para a comunidade com muita transparência, por meio das diversas ações realizadas pelo Instituto Cultural Usiminas. Esperamos que mais pessoas integrem o Programa para ampliarmos o trabalho em prol de mais desenvolvimento social, em várias partes do Brasil”, afirma Penélope.

O Programa Eu Dou Valor é uma oportunidade de participar ativamente da cultura da sua cidade, ajudando o Instituto Cultural Usiminas a gerar renda e fomentar a economia local. Para participar, os interessados devem acessar www.eudouvalor.com.br. No site é possível conhecer mais sobre o Programa, tirar dúvidas, fazer uma simulação e realizar a doação.