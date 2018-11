QUER TER UM CANAL REFERÊNCIA NO YOUTUBE? ACOMPANHE ESTAS 5 PRÁTICAS!

O YouTube tem crescido de forma considerável nos últimos anos. Atualmente a plataforma já tem mais de 1 bilhão de usuários. E por isso o YouTube, tem sido uma ferramenta cada vez mais utilizada por empresas, que desejam se tornar uma autoridade no mercado.

Mas você sabe como fazer com que o seu canal se torne uma referência?

Neste artigo, vamos apresentar 5 práticas que podem ajudar a ampliar os resultados do seu canal e torná-lo uma referência, para o seu público e também para os concorrentes.

ENTENDA QUEM É A AUDIÊNCIA DO SEU CANAL

Os vídeos, são uma excelente forma de comunicar e educar o público. Mas para ter o resultado desejado, é preciso antes de mais nada entender quem é a audiência do seu canal.

Para isso, faça uma pesquisa detalhada, acompanhando os principais canais do mesmo segmento que o seu e verifique também como anda o engajamento com os vídeos. Verifique, quais deles têm gerado maior número de visualizações, comentários, compartilhamentos, entre outros dados.

Essas informações irão servir como fonte de inspiração, para que você possa definir quem são as personas ou público- alvo, e assim fazer o planejamento dos seus próprios vídeos.

FAÇA UM PLANEJAMENTO DOS CONTEÚDOS

Sabendo quem são as pessoas que você pretende se comunicar, o próximo passo é criar um planejamento para os vídeos. Veja como fazer:

Análise de ideias e pesquisas: Faça uma seleção de ideias para temas de vídeos. Além disso, procure fazer uma pesquisa sobre o assunto, buscando curiosidades dados e outras fontes de informação, que sejam relevantes e irão agregar valor ao seu conteúdo, fazendo com que ele torne fonte de referência no YouTube.

Roteiro: Nessa etapa você também irá precisar desenvolver roteiro, com tudo que deverá estar presente nos vídeos, como o tema que será abordado, as falas que serão ditas, o cenário que será usado e etc.

Cronograma: Lembre-se também de estabelecer um cronograma para a publicação dos vídeos em seu canal, assim o seu público já saberá quais dias poderão acompanhar suas publicações.

UTILIZE TÉCNICAS DE SEO

Para ter um canal de sucesso e de referência no Youtube, é preciso também aplicar algumas técnicas de SEO ( Search Engine Optimization), que fará com que ele seja mais bem posicionado nas buscas. Acompanhe algumas dicas:

● Desenvolva um conteúdo de qualidade para o público

● Crie títulos com no máximo 70 caracteres

● Produza vídeos com alta qualidade e duração de 10 minutos

● Não esqueça de adicionar uma descrição aos vídeos

● Utilize palavras-chave nos títulos e na descrição dos vídeos

● Adicione também tags com as palavras-chave definidas

INVISTA EM IMAGEM DE QUALIDADE

A qualidade da imagem é um fator que pode contribuir de forma direta para que as pessoas continuem acompanhando ou não os vídeos além do conteúdo!

Para isso, tenha um bom equipamento e procure aplicar técnicas de iluminação, posicionamento da câmera e de áudio adequados.

No entanto,mesmo que você ainda não disponha de um equipamento profissional, é possível criar vídeos de qualidade a princípio usando outros recursos, como o celular, por exemplo.

Não esqueça dos direitos autorais, pois usar vídeos, imagens, áudios e recursos de outros canais, sem autorização pode impactar de forma negativa o seu canal.

PROMOVA OS VÍDEOS DE MANEIRA AMPLA

E por fim , para tornar o seu canal uma referência no Youtube é preciso divulgar os vídeos, nas redes sociais, em seu site e blog e também por meio de empresas parceiras.

Essa estratégia irá ajudar a gerar mais engajamento em seu canal, fazendo com que ele torne uma autoridade no mercado.

Gostou das dicas? Comece a colocar em prática em seu canal no YouTube e conquiste grandes resultados. E não deixe de compartilhar conosco, os seus comentários.