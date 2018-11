RECORDISTA MUNDIAL DE ATLETISMO PARTICIPA DE CORRIDA NO VALE DO AÇO

No último domingo (11), Coronel Fabriciano sediou o Circuito Unimed de Corrida de Rua, dentre os diversos atletas da região teve a participação especial do Recordista Mundial de Atletismo Ronaldo da Costa. Este foi o primeiro ano que o Vale do Aço recebe o Projeto Logos Pernas de Aluguel nas 3 etapas do Circuito.

O Pernas de Aluguel é um projeto nacional sem fins lucrativos e é realizado no Vale do Aço pela Logos Núcleo Integrado de Reabilitação. O projeto oportuniza cadeirantes de todas as idades a participarem de corridas de rua conduzidos por corredores denominados pernas de aluguel. O objetivo é promover a inclusão e diversão para pessoas com deficiência e proporcionar aos atletas voluntários a oportunidade de transformar a linha de chegada em algo mais especial.

RECORDISTA MUNDIAL

Ronaldo da Costa é um dos maiores nomes do atletismo mundial, se tornou conhecido nacionalmente em 1994, ao vencer a Corrida de São Silvestre em São Paulo, a prova mais tradicional do país. No mesmo ano também conquistou a medalha de bronze no Mundial de Meia Maratona em Oslo, Noruega. Em 1995 conquistou a medalha de bronze nos 10.000 metros nos jogos Pan Americanos de Mar Del Plata na Argentina.

O seu maior feito veio em 1998, em Berlim na Alemanha. Disputando apenas sua segunda maratona, Ronaldo quebrou um recorde que já durava 10 anos, completando a prova em 2:06:05 e se tornando o primeiro homem do planeta a fazer uma maratona com um ritmo abaixo de 3 minutos por quilômetro.

Desta vez Ronaldo foi um dos 50 Pernas de Aluguel voluntários que conduziram 9 atletas especiais cadeirantes e 2 atletas especiais em muletas.

Nesta etapa, a corrida contou com a participação de 3 pacientes da Logos, 4 alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), sendo 2 de Ipatinga e 2 de Fabriciano, 1 cadeirante da comunidade e 2 atletas especiais que fizeram o percurso de muletas. O evento contou também com a participação de 4 crianças no circuito kids.

Patricia Paranhos, voluntária do projeto disse que foi uma honra receber um atleta com tamanha expressão mundial reconhecendo a importância do nosso projeto. “Ficamos lisonjeados com a participação do atleta Ronaldo da Costa e de tantas pessoas envolvidas para garantir a inclusão dos atletas especiais” completa.

Interessados em conhecer e apoiar o projeto poderão entrar em contato com Cristiane pelo telefone/Whatsapp da Logos 30910444.