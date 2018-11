SAIBA COMO AMPLIAR A TAXA DE CONVERSÃO DE MANEIRA EFICAZ

Existem inúmeras maneiras de verificar, se ações de Marketing Digital que você ou sua equipe executam, estão gerando os resultados esperados. E uma das métricas mais usadas é a taxa de conversão.

Esse indicador serve como uma espécie de “termômetro”, para entender quanto dos seus visitantes convertem. E assim, poder verificar se os investimentos realizados estão trazendo o retorno.

Ficou interessado em entender melhor sobre essa métrica? Então, não deixe de acompanhar o artigo.

ENTENDA O QUE É A TAXA DE CONVERSÃO

Todas ações que você executa tem um determinado objetivo. Se você envia um e-book gratuito como isca digital, por exemplo, sua intenção é fazer com o cliente preencha os dados e assim se torne um lead.

A taxa de conversão, serve justamente para mensurar quantas pessoas que acessam sua página executam essa ação. Ela é tão importante, pois te ajuda, a entender se sua ação está funcionando ou se precisa ser aprimorada.

Algo bastante interessante, nessa métrica é possível analisar as mais diversas ações dentro da jornada de compra dos clientes. Da etapa em que são visitantes e se tornam leads, como no exemplo do e-book. Quando se tornam uma oportunidade de negócio, até se tornarem clientes de fato.

VEJA COMO CALCULAR A TAXA DE CONVERSÃO

Pode parecer um pouco complexo, mas na prática é simples. Imagine que cerca de 1.000 visitantes trafegam por um determinado período em seu site, por exemplo. E desses aproximadamente 20 pessoas, baixem o seu e-book.

Os cálculos, serão somados dessa maneira:

● Número de visitantes: 1.000

● Número de conversões: 20

● Cálculo de conversão: 20/1000 = 2%

Ou seja, o cálculo desta ação deverá ser feito com base na divisão do número de conversões pelo número total de visitantes. E nesse caso a sua taxa de conversão seria de 2%.

FAÇA UMA ANÁLISE DOS SEUS CLIENTES EM SEUS CANAIS

Utilize uma ferramenta de CRM eficiente, que permita ter uma visão mais ampla dos seus clientes nos mais diversos canais. Nossa sugestão é a plataforma APP Cross Channel.

Dessa forma, é possível entender o comportamento dos seus usuários e criar as ações de maneira eficiente para o público certo e também no momento adequado, dentro da jornada de compra.

DESENVOLVA AÇÕES QUE SEJAM ACIMA DE TUDO ATRATIVAS

Depois de entender o comportamento dos clientes, procure pensar como se você fosse o visitante da página, e questione: “Por que eu deveria baixar esse e-book”? Essa percepção, irá te ajudar a desenvolver de forma mais eficiente suas ações.

Você pode desenvolver frases, mensagens e CTA ( Call to Action) que ajudem a prender a atenção dos visitantes, indicando quais serão os benefícios que essa pessoa terá ao executar essa ação.

Muitas empresas utilizam em suas estratégias de Marketing Digital e de vendas, técnicas de gatilhos mentais para atrair os clientes, como exclusividade, escassez, urgência entre outras.

PROCURE MANTER UMA CONVERSA DIRETA

Tenha em mente, que para ampliar a sua taxa de conversão além de criar a ação certa, é preciso falar de maneira direta com o público.

Se você indicar uma ação, para um cliente que acessando a primeira vez sua página, com uma linguagem muito complexa ele terá dificuldades ou até mesmo não irá realizar a ação.

Por outro lado, se você enviar um conteúdo claro e direto, que ajude a entender rapidamente a respeito da ação que você quer que o seu visitante execute, a taxa de conversão tende a ser maior.

Como você pode acompanhar durante essa leitura, a taxa de conversão é uma das métricas fundamentais para o bom desempenho de suas ações de Marketing Digital.

Compartilhe conosco seus comentários sobre esse tema, aqui em nossa página!