SAIBA TORNAR OS PROCESSOS DE LOGÍSTICA MAIS EFICIENTES

Atender as demandas dos clientes de forma eficiente é um grande desafio para muitas empresas. Mas com os avanços na tecnologia, é possível utilizar recursos de logística muito mais funcionais.

Os processos de logística são de fato, fundamentais para o bom desempenho do seu negócio. Por isso, iremos abordar ao longo deste artigo, como você pode aprimorar o sistema de coletas e de entregas, e torná-los mais rápidos e produtivos. Acompanhe!

VEJA O QUE PODE ACONTECER SEM UMA LOGÍSTICA ADEQUADA

Imagine a seguinte situação. Você precisa realizar a entrega de um produto em um prazo curto, no entanto, sua empresa ainda não dispõe de um sistema de logística eficiente. Todos os produtos, notas fiscais, endereços de entregas, por exemplo, são repassados manualmente a pessoa que fará o transporte.

Mas no caminho, houve um trânsito inesperado e na intenção de chegar no prazo estabelecido, o profissional da entrega acaba se distanciado da rota. E o resultado disso? O seu produto não chega no local de destino como foi combinado.

Esse é apenas um pequeno exemplo do que pode acontecer, quando sua empresa não possui recursos eficientes de logística.

INVISTA EM TECNOLOGIA E SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO

E se você deseja evitar estes e outros transtornos durante os processos de transporte da sua empresa, é preciso investir em tecnologia. Na APP Marketing, desenvolvemos soluções que vão contribuir diretamente com as questões de logística do seu negócio.

Por meio da Plataforma de Mobilidade Corporativa, é possível acompanhar de perto todas as etapas das coletas e também das entregas que serão realizadas, por meio do O APP logística.

Ele conta com um sistema integrado de informação, que permite controlar todos os dados relativos ao transporte e outros recursos essenciais para a sua empresa.

FAÇA UM ROTEIRO DAS COLETAS E DAS ENTREGAS

Um outro recurso disponível no APP Logística que irá otimizar os processos da sua empresa, é a roteirização das coletas e das entregas. Com a roteirização dos destinos estabelecidos, é possível ter um controle maior do transporte e dessa forma minimizar os problemas.

E fazer com que sua coleta ou sua entrega sejam feitas dentro do prazo definido. Reduzindo os seus custos com atrasos e outras intercorrências.

TENHA CONTROLE DAS ROTAS E DA PARTE OPERACIONAL

Uma das vantagens oferecidas pela tecnologia, é poder controlar por mais distante que o transporte esteja, as rotas e todo o sistema operacional das coletas e entregas.

Com um sistema de geolocalização, que são integrados aos dispositivos móveis é possível ter uma localização exata do transporte. Além disso é possível acompanhar pela internet toda parte operacional, tornando o sistema de logística mais eficaz. E assim garantir que o transporte seja feito com mais segurança.

Além desses, existem diversos outros recursos disponíveis na plataforma e no APP logística. Veja quais são:

● Poder agendar as entregas por rotas

● Distribuir entregas por equipes de diferentes veículos

● Integrar o sistema de gestão que você já possui a plataforma

● Realizar as assinaturas dos comprovantes de entrega, e outros.

Com tantas vantagens, você precisa integrar a plataforma de mobilidade corporativa em sua empresa, para tornar os processos logísticos mais pontuais e estratégicos.

O que você achou deste conteúdo? Compartilhe conosco suas opiniões e dúvidas sobre esse tema aqui na página, pois suas ideias são sempre bem-vindas.