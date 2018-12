SHOPPING VALE DO AÇO E MEU AMIGO CÃO REALIZAM MAIS UMA FEIRA DE ADOÇÃO

Sábado é dia de encontrar um novo amigo no Shopping Vale do Aço. Mais uma vez a ONG Meu Amigo Cão (MAC), traz para o Mall cães e gatos resgatados que esperam encontrar uma família. A Feira é tradicional no calendário do Shopping e ocorre das 10h às 16h, próximo a Portaria 3. Para dar apoio nessa busca por um novo lar, os voluntários ficam à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer informações sobre a adoção. Além disso, todos os cães e gatos na Feira já passaram por veterinário, com vacinas e vermifugação. Os filhotes já saem com a castração marcada e os adultos já são doados castrados. Além disso, graças a uma parceria com a marca de ração Quatree, quem adota um animalzinho ganha um pacote de ração.

DO ABANDONO À FELICIDADE

Laranjinha sofria mal tratos e violência no local onde morava. A situação delicada envolveu muito empenho da equipe do MAC para resgatá-lo. Depois de ser salvo pelos voluntários, Laranjinha enfrentou outro grande desafio. O cãozinho teve cinomose, uma doença altamente contagiosa que pode levar à morte. Tratado e curado, finalmente Laranjinha encontrou uma nova família e também um novo nome, agora o cãozinho se chama Franklin.

Yara Miranda mora em Belo Horizonte e mesmo à distância pode conhecer a história de Franklin pelas redes sociais e quando o viu foi paixão à primeira vista. No novo lar, Franklin encontrou o Benjamim um cãozinho Pug que já morava com a família e se tornou seu amigo inseparável. “Franklin é fiel, cuida da nossa casa, é a nossa paixão e nossa alegria. Ele é um cão sem raça definida mas, diariamente nos surpreende com sua inteligência e carinho”, conta. Yara mora em apartamento e garante: as vezes as pessoas acham que só cachorros de raça podem morar dentro de casa, mas com o Franklin descobrimos que isso não passa de um grande o mito”.