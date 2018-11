SICOOB VALE DO AÇO INAUGURA AGÊNCIA EM LAGOA SANTA

O município de Lagoa Santa acaba de ganhar um empreendimento que fortalecerá a economia e gerará desenvolvimento, emprego e renda para sua população. O Sicoob Vale do Aço colocou em operação a sua 14ª agência financeira, mais um ponto de atendimento fora de sua origem, o Vale do Aço.

O Espaço Cooperativo José Oswaldo Galvão Junqueira, como se denomina a agência de Lagoa Santa, está apto a atender aos cidadãos com serviços e produtos de uma instituição financeira tradicional, mas com condições diferenciadas e taxas competitivas para pessoas físicas e jurídicas. Foi especialmente projetado para atender com funcionalidade e conforto os cooperados e a população. A agência conta com cinco caixas, cinco mesas de atendimento, dois ATMs, além de outras instalações específicas, numa área de 400 metros quadrados. A mais atual tecnologia de serviços financeiros e uma equipe de profissionais qualificados estão à disposição de todos.

Na inauguração, os dirigentes afirmaram enfaticamente que o Sicoob Vale do Aço chegou para crescer junto com o município e sua população e promover o desenvolvimento.

COOPERATIVISMO FINANCEIRO EM ALTA

O cooperativismo financeiro encontra as portas abertas no momento atual do país, pois consegue ser competitivo e oferecer grandes oportunidades de negócios para seus cooperados e consequentemente para a comunidade. Entre outros fatores, porque sua filosofia visa a cooperação e ajuda mútua entre as pessoas em busca do bem-estar e da qualidade de vida.

O Sicoob Vale do Aço, alicerçado em seus 53 anos, tem posição marcada nesse cenário e já extrapolou a região com sua visão realista, perene busca do crescimento e do excelente atendimento a seus cooperados. Oferece todos os produtos e serviços de uma instituição financeira tradicional, mas opera com taxas mais baixas e atendimento personalizado.

Também não descuida de seus pontos de atendimento, expandindo, modernizando e criando novas agências. Segundo os diretores, o objetivo dessas ações, preconizado na política de desenvolvimento do Sicoob Vale do Aço, é assegurar ao cooperado conforto, qualidade, segurança e agilidade. Dessa forma, ponderam, acompanha o crescimento da cooperativa e ao mesmo tempo retribuí ao cooperado a sua dedicação à que é, hoje, a maior instituição de cooperativismo financeiro do Vale do Aço.

NOVAS UNIDADES

O resultado prático dessa política de desenvolvimento foi a recente entrega aos cooperados da nova agência de Lagoa Santa, a reforma e modernização da agência do Canaã e mais a abertura em breve da agência de Santa Maria do Itabira, além de uma unidade compartilhada em Belo Horizonte. Também três agências passam por transformação: Limoeiro, em Timóteo, que acaba de ser ampliada, a agência do Centro de Timóteo, que está sendo reestruturada e modernizada e também a de Ipaba cujas obras começarão em breve.

NÚMEROS

O Sicoob Vale do Aço conta com mais de 32 mil associados, atendidos em 14 pontos nas cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Marliéria, Ipaba, Santana do Paraíso, Dionísio, Vespasiano, Santa Luzia e Lagoa Santa.

É uma cooperativa integrante do Sistema Brasileiro de Cooperativas de Crédito – Sicoob, que se configura como importante alternativa ao sistema financeiro convencional, ocupando um honroso quarto lugar entre as instituições financeiras brasileiras. O Sicoob conta hoje com mais de quatro milhões de cooperados e mais de 2.700 pontos de atendimento em todo Brasil.