SINDIMIVA PROSPECTA NEGÓCIOS NO SEGMENTO DE ÓLEO E GÁS

O Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva), promoveu nessa segunda-feira (5), no auditório da Fiemg, um encontro entre empresários do setor e a MPV Consultores, responsável por cadastrar empresas interessadas em fornecer para o segmento de Óleo e Gás.

A empresa com sede no Recife e experiência no desenvolvimento de projetos e implantação de indústrias no mercado de Óleo e Gás apresentou aos empresários as oportunidades de fornecimento de serviços como fabricação de chapas de aço carbono, tanques em aço e perfis metálicos.

“Orientamos sobre quais exigências e condições necessárias para que as empresas da região possam se qualificar individualmente ou através da criação de um consórcio, e observamos a existência de empresas bem estruturadas e com grande potencial para se inserir nesse mercado com apoio do Sindicato, Fiemg, Sebrae e APL Metalmecânico do Vale do Aço”, pontuou o consultor, José Afonso Nobrega.

Para o presidente do Sindimiva, Carlos Afonso de Carvalho, a expectativa é de retomada de investimentos diante do cenário de recuperação dos preços do barril de petróleo. “Estamos otimistas com esse novo momento. Daremos sequência a esse primeiro encontro e acreditamos que o projeto irá evoluir com a participação e melhor preparação dos empresários e de toda a cadeia produtiva”, disse.