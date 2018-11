TIMÓTEO DIVULGA GABARITOS DOS PROCESSOS SELETIVOS

A Prefeitura de Timóteo divulgou os gabaritos provisórios das provas dos processos seletivos realizados neste final de semana. Ao todo, foram disputadas 322 vagas para contratação temporária nas áreas de saúde, educação, assistência social e obras. Os gabaritos foram disponibilizados nesta segunda-feira (26), nos sites do Imam (www.imamconcursos.org.br) e da Prefeitura (www.timoteo.mg.gov.br) .

No sábado (24), foram aplicadas as provas, referente ao edital 001/2018 e, no domingo, os testes referentes ao edital 002/2018. O diretor presidente do Imam, Petrônio Velo Correia, disse que o processo transcorreu normalmente sem o registro de ocorrências ou reclamações. Ele destacou também a presença expressiva dos candidatos.

A enfermeira Hevelen de Oliveira enfatizou a organização do processo seletivo. Ela conta que tomou conhecimento do processo há cerca de dois meses e que não teve dificuldades com o edital. “Tive muita segurança por causa da organização e da transparência das informações. Os fiscais estavam bem orientados e capacitados em esclarecer as dúvidas”, pontuou Hevelen.

O processo seletivo para o preenchimento de vagas na Prefeitura de Timóteo foi uma oportunidade para quem está buscando estabilidade por meio de um trabalho fixo, na visão da nutricionista Fátima Lemos. “Não teve nenhum problema durante a aplicação das provas. Foi bem tranquilo”, citou.

Rafael Vinícius Mendes, que é morador de Ipatinga, destacou o fato de os portões das escolas terem aberto uma hora antes da prova. Além disso, ele mencionou também o preparo dos fiscais e a uso de detector de metais para quem ia aos banheiros. “Isso reforça a segurança e é uma garantia que todos os candidatos disputassem as vagas em condições de igualdade”, citou.

A assistente administrativa Késia Cristina também mencionou a questão da segurança, lembrando que os candidatos não puderam entrar em sala de aula com celulares e relógios. Os aparelhos foram colocados em envelopes lacrados, garantindo equilíbrio de condições a todos os candidatos.

RECURSO

O prazo para recurso contra as questões objetivas será de dois dias: 27 e 28 de novembro. Os recursos deverão ser protocolados na Alameda 31 de Outubro, 405 – Centro Norte, no Centro Municipal de Educação Integrada (Cmei) de Timóteo/MG, no horário 12h às 18h; ou enviado via Correios com AR por meio de Sedex, para a rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.030-500, postada no prazo estabelecido.

Caberá interposição de recurso, desde que devidamente fundamentado e identificado, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos. Contra as questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, a contar da publicação do Gabarito Provisório, deverá ser feito um recurso para cada questão de prova impugnada, ou seja, cada questão deverá ser apresentada em folha separada.

O recurso deverá ser elaborado com argumentação lógica, consistente, e acrescidos de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos. Para interposição de recurso, os cadernos de provas estarão disponíveis para consulta, no período recursal, no posto de informações, situado à Alameda 31 de Outubro, 405 – Centro Norte – CMEI (Centro Municipal de Educação Integrada), Timóteo-MG, no horário das 12h às 18h. Se houver alteração do Gabarito Provisório, por força de impugnações, o mesmo será republicado.

A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no Quadro de Avisos da Prefeitura de Timóteo e nos sites www.timoteo.mg.gov.br e www.imamconcursos.org.br.