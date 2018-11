TIMÓTEO PROMOVE AÇÕES NA LUTA CONTRA A AIDS

A Secretaria de Saúde de Timóteo, por meio do Centro de Promoção à Saúde/ Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), promoverá várias ações em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Aids, lembrado no dia 1º de dezembro. Neste dia, a programação será aberta com uma blitz educativa no semáforo da Alameda 31 de Outubro (próximo ao supermercado), no horário de 8h às 12h, com repasse de orientações e distribuição de preservativos. Este ano o tema da campanha municipal é “Aids: o maior perigo é não saber”.

No quarteirão da Rua 6 de Janeiro com Alameda 31 de Outubro (antiga Associa) será instalada a Tenda da Saúde, com aferição de pressão, distribuição de panfletos e preservativos e orientações sobre a doença e os serviços disponibilizados na rede municipal de saúde. A Secretaria de Saúde mantém o Centro de Aconselhamento e Testagem (CTA), que funciona na Avenida Acesita, nº 1596, Bairro Primavera, no horário de 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, prestando atendimento a pacientes com IST.

Ao longo do mês, a campanha terá continuidade com uma série de atividades, inclusive a “Sentinela da Saúde”, que consiste na visita noturna a bares e similares para a distribuição de panfletos e repasse de orientações. A programação terá ainda atividades realizadas pelas Equipes de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, com a realização de palestras educativas nas UBS e escolas do município sobre IST/Aids, realização de exames de Testes Rápidos, panfletagem nas portarias da usina, empresas e estação ferroviária, onde há maior concentração de pessoas.

MOTOSSIATA

No dia 15 de dezembro, a campanha será intensificada com uma grande mobilização através da 1ª Motossiata, passeio de moto com distribuição de material educativo sobre IST/Aids e os serviços do Centro de Atenção à Saúde, além da distribuição de preservativos. O evento será realizado em parceria com a entidade de motociclistas Bate e Volta. A Motossiata sairá da Praça 29 de Abril, a partir das 8:30h, seguindo pelas principais avenidas até a Praça 1º de Maio, com paradas em pontos estratégicos.

CTA

O Centro de Testagem e Aconselhamento atende pacientes com ISTs, inclusive HIV, Hepatites B e C, além de Hanseníase, Tuberculose e Leishmaniose. Às segunda-feiras, a unidade realiza os exames de Teste Rápidos para diagnóstico de HIV, Hepatite B e C e Sífilis, de 8h às 11:30. Os Testes Rápidos são realizados de acordo com a demanda espontânea, não sendo necessário estar em jejum. O resultado do exame só é repassado se o usuário apresentar documento com foto.

O centro possui uma equipe formada por assistente social, enfermeiro, farmacêutico técnico enfermagem, agente administrativo, psicólogo, nutricionista, infectologista, pneumologista, pediatra, urologista e dermatologista. Os atendimentos são voltados apenas para os pacientes em tratamento. O telefone de contato é 3847 7624.