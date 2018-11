TIMÓTEO REALIZA EXAMES COM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA

Dentro das ações de combate ao câncer de mama da Campanha Outubro Rosa, o município de Timóteo recebe a Unidade Móvel de Mamografia (Caminhão da Mamografia) da Secretaria de Estado da Saúde na próxima segunda-feira (12). O veículo estará estacionado na Praça 1º de Maio, no Centro Norte, até o dia 10 de dezembro, realizando exames agendados previamente.

Ao todo, 950 usuárias serão atendidas pelo Caminhão da Mamografia, zerando a demanda atual na faixa etária de 50 a 69 anos. Serão dezenove dias úteis de atendimento, sendo realizadas 25 mamografias pela manhã e 25 à tarde. O diagnóstico precoce do câncer de mama permite aumentar em mais de 90% o sucesso no tratamento. A presença do caminhão da mamografia é uma parceria do Município com o Estado.

O resultado será enviado à Secretaria Municipal de Saúde em média dois meses após a realização do exame. Os exames serão encaminhados à Unidade Básica de Saúde/Equipe de Saúde Família (ESF) da área de abrangência da usuária e às unidades mais próximas das áreas não cobertas pela ESF.