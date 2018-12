TRÊS UNIDADES DA FSFX SÃO RECONHECIDAS NO PRÊMIO NOTORIUS 2018

O resultado do esforço e qualidade dos serviços prestados pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e suas unidades foi reconhecido na noite dessa quarta-feira (28) durante o Prêmio Notorius 2018, conquistando três prêmios com o Centro de Odontologia Integrada (COI), Colégio São Francisco Xavier (CSFX) e Usisaúde.

Promovido pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, o Prêmio Notorius contemplou as empresas de 80 segmentos mais lembrados pelos consumidores, como calçados e acessórios, alimentação, saúde e beleza, escolas e instituições, vestuário, entre outros. As empresas mais lembradas foram escolhidas por meio de uma pesquisa de opinião pública.

Para o Diretor Executivo da FSFX, Luís Márcio Araújo Ramos, o recebimento desses prêmios é a consolidação do trabalho realizado pela Fundação e suas unidades. “A Fundação planejou expandir e trazer para a região do Vale do Aço qualidade em todos os serviços prestados. Por meio dos investimentos realizados nas unidades, a capacitação dos nossos profissionais e a melhoria contínua dos processos, buscou melhorar o atendimento aos clientes e promover o desenvolvimento econômico e social da região. O prêmio Notorius é o reconhecimento desse esforço e consolida o nosso compromisso com essa comunidade”, afirma Luís Márcio.