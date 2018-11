UAI DE IPATINGA SERÁ INAUGURADA EM DEZEMBRO

A Prefeitura de Ipatinga recebeu confirmação dos operadores do serviço sobre a inauguração, no próximo mês, na avenida Macapá, no bairro Veneza, da UAI – Unidade de Atendimento Integrado de Ipatinga, viabilizada em convênio do município com o governo do Estado.

A Unidade abrirá suas portas na primeira semana de dezembro. Reclamada pela comunidade há mais de duas décadas, a repartição vai concentrar num mesmo endereço uma série de serviços importantes para a população, simplificando e agilizando a obtenção de vários documentos.

Por intervenção do Executivo, conforme ficou acertado em encontro realizado no final do mês de setembro, na Cidade Administrativa, com a diretora de Operações, Christiane Lazzarotti, e o superintendente de Gestão das UAIs em Minas Gerais, Itaner Debossan, o público também terá no mesmo local a assistência do Procon e do Sistema Nacional de Empregos (Sine). Atualmente, o Serviço de Proteção ao Consumidor funciona nas instalações do antigo Centro Estadual de Educação Continuada (Cesec), na rua Edgard Boy Rossi, 170, junto ao prédio da Prefeitura, e o atendimento do Sine é feito em guichês na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, no 2º andar da PMI.

Em todo o Estado, há apenas 31 UAIs implantadas. Isto significa que somente 3,6% dos 853 municípios de Minas são dotados do benefício. Ipatinga terá a 32ª Unidade. Entre outras instalações, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Ipatinga contará também com um auditório para empresários realizarem entrevistas e seleção de funcionários; o NAF – Núcleo de Assistência às Famílias de presidiários, e uma repartição para submeter a prova eletrônica digital candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos casos específicos em que o teste teórico é necessário. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Conforme informou o prefeito Nardyello, “a assinatura deste convênio é mais um, entre tantos outros passos que temos dado, focados no impulsionamento da roda motriz da economia local. Como já estamos às portas de 2019, significa que novos bons ventos estarão soprando a favor de Ipatinga no próximo ano. Além de facilitar a vida de milhares de pessoas, com atividades como o cadastramento de desempregados, aproximando-os das vagas oferecidas pelo mercado, mais 40 empregos diretos estão sendo criados”, pontuou.

PASSAPORTES

Ainda conforme o gestor municipal, “estamos trabalhando para prover o município de um posto avançado de atendimento da Polícia Federal, que poderá funcionar dentro da própria UAI. Com a conquista desse benefício, possibilitaremos que os passaportes, grande parte deles buscados em Belo Horizonte e Governador Valadares, sejam expedidos aqui. Esta é também uma questão urgente, cuja solução depende unicamente de vontade política. Uma população do Colar Metropolitano do Vale do Aço, de quase 1 milhão de pessoas, não pode ficar sem a oferta desse serviço”, concluiu.

OUTROS SERVIÇOS

A UAI ipatinguense facilitará também as emissões de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O imóvel onde a Unidade funcionará – av. Macapá, 665 – já foi completamente adaptado para as atividades, recebendo ainda máquinas e mobiliário. A localização é estratégica, porque o endereço fica numa avenida bem servida por linhas de ônibus e, ainda, nas proximidades do centro.