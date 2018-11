UNILESTE RECEBE “CASTRAMÓVEL DO BEM”

O “Castramóvel do Bem” estará no Centro Poliesportivo do Unileste, em Coronel Fabriciano, entre os dias 12 e 15 de novembro, das 7h às 17h. O trabalho de esterilização percorre várias cidades do estado de Minas Gerais prestando serviço para o controle populacional de cães e gatos e para a conscientização da comunidade local por meio da educação humanitária.

A iniciativa é uma parceria entre as organizações não governamentais Ajuda e Meu Amigo Cão e do curso de Medicina Veterinária do Unileste, com apoio da Comissão Extraordinária de Proteção Animal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De acordo com os organizadores, a castração visa garantir o controle populacional com eficiência, segurança e bem-estar animal. Só no Brasil, mais de 30 milhões de animais vivem nas ruas, sem cuidados, segundo o cálculo da Organização Mundial da Saúde (OMS). Destes, 20 milhões são cachorros.

Para a castração do cão e/ou gato, os interessados deverão realizar inscrição gratuita dos animais por meio do e-mail maccastramovel@gmail.com. O responsável pelo animal deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de vacina antirrábica e teste de Leishmaniose dos últimos seis meses do animal, comprovante de endereço e cópias do CPF e RG do responsável. Durante os dias da ação, serão esterilizados apenas os animais previamente cadastrados.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina Veterinária, Marcos Vinícius Rodrigues, a ação também será importante para a formação dos universitários do curso: “os estudantes adquirem conhecimento a partir da vivência do processo e ganham para além da competência técnica, ampliando a sua atuação e formação de maneira consciente, ética, preocupados com o bem-estar dos animais e da comunidade local”, afirma.

Além do apoio junto à Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde, o curso de Medicina Veterinária promove palestras de conscientização contra o abandono e maus-tratos de animais, promovendo a adoção consciente e responsável.

REGULAMENTAÇÃO

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) normatiza o procedimento de controle populacional de cães e gatos, de acordo com a Resolução nº 962/2010. A partir disso, o órgão consegue realizar mapeamento e gerenciamento de dados populacionais e de saúde sobre a população canina e felina nos âmbitos municipal, estadual e federal, já que esse tipo de programa exige a presença e atuação do Médico Veterinário como Responsável Técnico, com devida Anotação de Responsabilidade Técnica.

Serviço:

Castramóvel do Bem

Dias: 12 a 15 de novembro

Horário: das 7h às 17h

Local: Centro Poliesportivo do Unileste, campus Cel. Fabriciano

Cadastro de animais: maccastramovel@gmail.com

Ação gratuita