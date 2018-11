USIMINAS ABRE PROGRAMA DE ESTÁGIO 2019

A Usiminas está com inscrições abertas para seus programas de estágio. São oferecidas aproximadamente 160 vagas para estudantes de diversos cursos em três modalidades: estágio superior, técnico e estágio de férias. Os estagiários irão atuar nas diversas cidades onde a Usiminas tem operação em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Pernambuco, conforme as áreas de formação. As inscrições vão até o dia 4 de dezembro e devem ser feitas diretamente no site www.usiminas.com. Cabe ressaltar que os estudantes da graduação não poderão participar do processo seletivo para o estágio superior e de férias simultaneamente, de acordo com os requisitos de cada modalidade.

O processo de seleção é composto por etapa online, dinâmica de grupo e entrevista individual. “Essa é uma oportunidade para os estudantes vivenciarem o dia a dia da profissão por meio de experiências práticas, participando ativamente da rotina, dos processos e dos projetos da empresa. Durante o estágio, além de atuarem nas áreas, farão parte de uma trilha de aprendizagem para o desenvolvimento das competências comportamentais, técnicas e de negócio”, explica Erica Barbosa, gerente de Treinamento, Desenvolvimento e Seleção da Usiminas.

Confira abaixo o detalhamento de cada programa.

Estágio Regular

Bolsa e benefícios: R$1.120,00 + alimentação na empresa + vale transporte

Público: estudantes a partir do 7º período da graduação.

Duração: até 24 meses (12 meses podendo ser renovado por mais 12meses)

Cursos: Administração de Empresas | Ciência da Computação | Ciências Contábeis | Comércio Exterior | Comunicação | Direito | Economia | Engenharia Ambiental | Engenharia Civil | Engenharia Metalúrgica | Engenharia da Computação | Engenharia de Controle e Automação | Engenharia de Minas | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Geológica ou Geologia | Engenharia Mecânica | Engenharia Mecatrônica | Engenharia Química | Estatística | Matemática | Nutrição | Psicologia | Sistemas de Informação

Início (entrada na empresa): 4 de fevereiro de 2019

Estágio de Férias

Bolsa e benefícios: R$1.120,00 + alimentação na empresa + vale transporte

Público: estudantes a partir do 5º período da graduação de instituições distante das regiões onde as plantas industriais da Usiminas estão localizadas (Cubatão Ipatinga e Itatiaiuçu).

Duração: 30 dias

Cursos: Engenharia Ambiental | Engenharia Metalúrgica | Engenharia de Controle e Automação | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia de Minas | Engenharia Geológica ou Geologia | Engenharia Mecânica | Engenharia Mecatrônica | Engenharia Química

Início (entrada na empresa): 15 de janeiro de 2019

Estágio de Técnico

Bolsa e benefícios: R$750,00 + alimentação na empresa + vale transporte

Público: estudantes de curso técnico que estejam cursando ou já finalizaram e possuem vínculo com a escola.

Duração: 12 meses

Cursos: Técnico Eletroeletrônico | Técnico em Administração | Técnico em Automação | Técnico em Enfermagem | Técnico em Edificações | Técnico em Elétrica | Técnico em Eletrotécnica | Técnico em Informática | Técnico em Mecânica | Técnico em Meio Ambiente | Técnico em Metalurgia | Técnico em Química | Técnico em Segurança do Trabalho

Início (entrada na empresa): 14 de janeiro de 2019