USIMINAS É BICAMPEÃ EM SUSTENTABILIDADE

O “Todos Pela Água”, iniciativa de recuperação e conservação de nascentes que faz parte do programa “Caminhos do Vale da Usiminas”, foi o grande vencedor da categoria “Melhor Projeto de Parceiro Sustentável” no IX Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza. Organizado pela Revista Ecológico, o evento é um dos maiores do país com foco em sustentabilidade e reconhece empresas, órgãos públicos e pessoas que desenvolvem iniciativas em prol do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

Criada inicialmente como contrapartida à doação pela Usiminas do agregado siderúrgico usado na pavimentação de estradas rurais, a iniciativa cresceu, ganhou parceiros próprios e hoje compõe uma das frentes do Caminho do Vale. Por meio do “Todos Pela Água” já foi possível mapear nascentes em diversas cidades do Vale do Aço e classifica-las de acordo com características como perenidade, qualidade da água e estado de conservação. Todas as nascentes identificadas têm suas coordenadas geográficas inseridas em sistema próprio do programa. A iniciativa prevê, ainda, a implantação de viveiros de mudas nos municípios, para a utilização das plantas na recuperação das nascentes, a recuperação de áreas agrícolas e a construção de estações de tratamento de esgoto sustentáveis, conhecidas como Wetlands Saneamento.

Para o coordenador do programa e especialista da Engenharia e Tecnologia Operacional da Usiminas, Henrique Hélcio Eleto dos Santos, o “Todos pela Água” alcançou resultados surpreendentes em razão da dedicação de todos as equipes e parceiros e, principalmente, pelo envolvimento das comunidades. “As pessoas entenderam que a água é um recurso essencial e que preservar as nascentes e utilizá-las de forma consciente é uma das melhores formas de garantir um futuro ambientalmente sustentável para as novas gerações”, diz.

PRÊMIO HUGO WERNECK

Atualmente, em sua nona edição, o evento é uma homenagem ao ambientalista Hugo Werneck (1919-2008), um dos precursores da consciência ecológica na América Latina. Criado em 2010, se tornou uma referência nacional, acumulando mais de 900 inscrições e indicações recebidas e 124 vencedores e homenageados.

A premiação visa reconhecer, divulgar e premiar os melhores exemplos de gestão, revitalização e preservação ambiental, bem como indicações de pessoas e instituições dedicadas à causa da sustentabilidade em todo o país.