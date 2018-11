USIMINAS INAUGURA DECORAÇÃO DE NATAL

A Usiminas já está em ritmo de Natal com as esculturas produzidas pelos colaboradores na Usina de Ipatinga. A comunidade próxima às portarias da empresa pode apreciar a decoração de Natal 2018, toda fundida em aço, além de poder contribuir com a arrecadação de donativos para as entidades carentes da região.

Além de celebrar a data, a iniciativa tem o objetivo também de promover a integração entre colaboradores, empresa e comunidade. Para isto, a gerência de Manutenção da Usiminas inovou. Além das árvores de Natal, tem presépios, reis magos, e até a estrela. As peças de cerca de seis metros de altura foram distribuídas ao longo da avenida principal da unidade industrial, além das portarias que ligam a Usina a diversos bairros da cidade.

Para o diretor Corporativo de Manutenção da Usiminas, José Luis Llanos, o Pepe, as esculturas alusivas ao Natal devem encantar e aproximar as pessoas. “O Natal é a celebração da paz, da união, do amor entre as pessoas e nosso objetivo foi fortalecer os laços da Usiminas com seus colaboradores e comunidade”, afirma Pepe.

Os moradores de Ipatinga e região que forem às portarias da Usina de Ipatinga para apreciar a decoração também poderão fazer doações para a Campanha Natal Solidário, promovida pelos voluntários da Usiminas com o objetivo de arrecadar donativos para entidades assistenciais da região do Vale do Aço.

Próximo às esculturas de Natal, nas portarias do Bom Retiro e Centro, estão disponíveis caixas coletoras para recolher as doações. Os itens mais necessários são alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, fraldas descartáveis infantis e geriátricas. As doações podem ser feitas até o dia 30 de novembro.

TROCA SOLIDÁRIA DE MUDAS

Nos dias 28 e 29/11 haverá troca de mudas de árvores no estacionamento do Cadastro, na Portaria da DOAP, no Bom Retiro, das 7h30 às 16h. A troca será feita por 2 litros de água sanitária ou cloro ou 1 Kg de sabão em pó.