USIMINAS PREMIA DESTAQUES DO PROGRAMA ”CAMINHOS DO VALE”

Iniciativas inovadoras e sustentáveis de municípios, estudantes e acadêmicos que vêm contribuindo para os resultados do programa “Usiminas Mobiliza pelos Caminhos do Vale” serão premiadas no dia 13 de dezembro, durante evento em Ipatinga. A primeira edição do “Prêmio Usiminas Mobiliza pelos Caminhos do Vale” vai dividir R$ 40 mil em premiação para quatro categorias (Município Destaque, Destaque Acadêmico, Pré-Projeto Acadêmico, Soluções Inovadoras e Sustentáveis). Para conhecer o regulamento e preencher a ficha de inscrição, acesse o site www.usiminas.com.

SOBRE O CAMINHOS DO VALE

Desenvolvido há cerca de três anos pela Usiminas com o apoio da Associação dos Municípios do Vale do Aço (Amva), o “Usiminas Mobiliza pelos Caminhos do Vale” destina o agregado siderúrgico – oriundo do processo de produção de Aciaria – com alta resistência ao desgaste, para a pavimentação de estradas rurais na região. Em contrapartida à doação do produto pela Usiminas, as prefeituras participantes se comprometem com o desenvolvimento de programas socioambientais em prol das comunidades e com a recuperação de cursos de água. Entre outros resultados, o programa já garantiu, por exemplo, o mapeamento e recuperação de 1.445 nascentes na região do Vale do Aço.