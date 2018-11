USIMINAS PREMIA UNIVERSITÁRIOS

A Usiminas foi para o campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), durante os dias 22 e 23 de novembro, com o evento Boot Camp Hands ON, uma maratona de inovação que contou com a presença de 40 universitários de Belo Horizonte. Eles receberam três desafios da empresa, em diferentes plantas no país, para propor soluções inovadoras aos processos relacionados às temáticas comercial, de resultados e pessoas. Os grupos vencedores foram premiados com a participação no Programa de Estágio Bolsista da Usiminas para continuar seus projetos.

Os desafios colocados pela Usiminas estavam relacionados aos pilares de gestão da empresa Clientes, Pessoas e Resultados, que sustentam o planejamento estratégico, nas áreas de Logística, Seleção e Meio Ambiente. Os universitários, por meio de times com integrantes de diferentes áreas de conhecimento, trabalharam em soluções apresentadas ao final e escolhidas por uma banca avaliadora, que contou com a participação de profissionais da Usiminas, professores da UFMG e mentores do evento.

TIMES VENCEDORES

Gabriel Victor (PUC-MG), Heitor Moura (UFMG) e Victor Prudente (UFMG), diante do desafio da área Logística, propuseram a criação de um software para otimização da programação de cargas portuárias nos porões de navios que transportam produtos da Usiminas para otimizar o processo com mais qualidade, eficiência e segurança.

Já no desafio da área ambiental, os alunos Ana Luíza da Cunha (UFOP), Arthur Amaral (UFMG), Fábio Fernandes (UFMG) e Leonardo dos Santos (PUC-MG) desenvolveram um sistema com câmeras que, automaticamente, capta, analisa e identifica a intensidade de emissões atmosféricas na usina de Ipatinga, uma do atual processo.

Para solucionar o desafio de Seleção, o time composto por Rafael Lopes (Uni-BH), Juliana Otoni (UFMG) e Mariana de Castro Pasqualini (UFMG) apresentou a proposta do desenvolvimento de um ambiente web para gerir o processo de recrutamento de pessoal da Usiminas, garantindo mais agilidade, assertividade e redução de custos com uso de inteligência artificial.

Os integrantes dos grupos vencedores, além dos estudantes Lucas torres (UFMG), Luiza Guerra (UFMG) e Mariana Mizrahy (UFMG), reconhecidos como destaques pela sua participação, foram premiados com uma vaga no Programa de Estágio Bolsista da Usiminas. Eles poderão desenvolver suas propostas para os desafios da empresa durante seis meses por meio de pesquisas orientadas por professores da UFMG e profissionais dentro da empresa.

INTERAÇÃO PARA INOVAR

O diretor de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas da Usiminas, Luís Márcios Araújo Ramos, destacou junto aos participantes a importância de iniciativas como essa. “Ao longo de sua história, a Usiminas sempre esteve junto da academia e isso é um dos fatores que nos permitirão oxigenar nossos processos e continuar esse caminho para a inovação. O Boot Camp nos permite ter uma linguagem mais próxima dos universitários e também dos recém-formados, públicos estratégicos e relevantes para a Usiminas,” disse.

O Boot Camp Hands ON foi realizado pela Usiminas em parceria com a Junior Achievement, uma instituição mundial que se dedica a fomentar o empreendedorismo entre jovens. Contou ainda com apoio da Escola de Engenharia da UFMG e a empresa júnior Mercado em Conexão. Durante os dois dias estiveram presentes também representantes da área de Recursos Humanos dos grupos acionistas da Usiminas, a Nippon Steel e Ternium.