USIMINAS PROMOVE ENCONTRO DE SEGURANÇA

A Usiminas promoveu no dia 27 de novembro, em Ipatinga, o 1º Encontro de Segurança sobre Cales. Cinquenta profissionais de 16 empresas ligadas à atividade industrial participaram do evento, momento em que puderam compartilhar trabalhos técnicos relacionados à fabricação, transporte e consumo de cal.

A sinergia entre as empresas com foco na segurança foi destacada entre os organizadores e participantes como oportunidade para avanços contínuos nos processos produtivos. “É sempre importante refletir e pensar sobre segurança. Eventos como este nos expõem a novas ideias e práticas. Tivemos a visão de diferentes empresas que trabalham com a cal, o que trouxe muita riqueza ao encontro,” comentou o engenheiro de produção da Usiminas, Vinícius Garcia.

Profissionais das empresas âncora do Vale do Aço estiveram presentes, entre elas Aperam e Cenibra, assim como da Gerdau, siderúrgica de Ouro Branco (MG). Neste grupo havia ainda empresas de segurança, transportes e prestadores de serviços para as grandes indústrias. “Foi uma excelente oportunidade para promover a troca de conhecimento entre as equipes. Conseguimos também sanar muitas dúvidas junto aos transportadores presentes e isso contribuirá muito em nosso trabalho,” contou Luis Felipe Soares Falcão, da Cenibra.