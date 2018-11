USIPA LANÇA ESCOLA DE FUTSAL NO RIC

A Usipa passou a oferecer, no início do mês de novembro, aulas de futsal no Recanto Ideal Clube (RIC), localizado no bairro Ideal em Ipatinga. A infraestrutura disponível e a demanda por aulas de futsal motivaram a Usipa a estruturar as aulas no clube. “O RIC conta com espaço adequado para a prática do futsal e demandava novas atividades. Ao retomarmos contato com o professor Glayson Ferreira, enxergamos a oportunidade para lançar uma Escola de Futsal no RIC e oferecer às crianças e adolescentes dos bairros Ideal, Esperança, Bom Jardim e Cidade Nobre, especialmente, aulas de uma nova modalidade esportiva”, resume o coordenador de Futebol da Usipa, Dalton Pinheiro.

Glayson Ferreira é natural de Ipatinga e tem vasto currículo no futsal. A carreira do professor teve início aos 17 anos, na Usipa, onde Glayson tornou-se atleta profissional do futebol. Depois, passou pelos times de futsal do clube Aciaria (Ipatinga), do Santo Agostinho Gouveia (Teófilo Otoni), do Esporte Clube de Juiz de Fora, do Tupinambás (Juiz de Fora), do Esporte Clube Bom Pastor (Juiz de Fora) e pelas seleções de futsal de Ipatinga, de Teófilo Otoni, de Juiz de Fora e Mineira.

Em 2013, tornou-se árbitro da Federação e da Confederação Brasileira de Futsal, foi técnico da Seleção de Ipatinga de Futsal e, atualmente, compartilha toda experiência na Escola de Futsal do Ric. “O futsal é praticado por muitas crianças e adolescentes, mas ainda é pouco explorado tecnicamente em clubes e escolas. Crianças de ambos os sexos, a partir de 5 anos, podem se matricular na Escola de Futsal do RIC. As aulas são ministradas duas vezes por semana, às quartas e sextas-feiras, das 18h às 20h”, informa o professor Glayson.

RIC: UMA UNIDADE DA USIPA NO BAIRRO IDEAL

O Recanto Ideal Clube (RIC) foi fundado em 22 de maio de 1987 pela Usiminas para atender às necessidades dos moradores do bairro Ideal. Desde a inauguração, o RIC é administrado pela Usipa, razão pela qual, durante muitos anos, ficou conhecido como Usipinha.

Atualmente, o RIC funciona como extensão da Usipa no bairro Ideal e a infraestrutura do clube conta com três piscinas, duas quadras poliesportivas, quadra de peteca, campo de futebol, sauna, área de churrasqueiras e salão de festas (ambos com capacidade para 150 pessoas), lanchonete e pequeno playground para crianças.

Além das recentes aulas de futsal, o RIC oferece aulas de natação adulto e infantil e hidroginástica. Mais informações sobre valores das aulas estão disponíveis pelo telefone (31) 3824-4601 ou pessoalmente na rua Ari Barroso, 343, bairro Ideal, Ipatinga.