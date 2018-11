USIPA PARTICIPA DA 1ª COPA PALMEIRAS DE FUTEBOL

Os atletas das categorias Sub-11 e Sub-13 da Usipa, participam neste fim de semana, da 1ª Copa Palmeiras de Futebol. O evento é realizado pela AME Sports e foca na captação de atletas para fazer parte das categorias de base da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Os observadores do Palmeiras estarão de olho nos meninos do Vale do Aço e este será o momento em que a Usipa vai mostrar a que veio. Os atletas usipenses têm mostrado bom desempenho e estão preparados para enfrentar qualquer desafio.

O clube tricolor irá participar com três equipes: no Sub-11 a equipe Usipa/Usisaúde/Sankyu irá enfrentar o RPS no primeiro jogo. Já no Sub-13, o clube entra com duas equipes: o time Usipa/Ecomov/Usiminas/Univale/Consul/Usisaúde/Sankyu joga contra o Filadélfia (GV), e o Usipa/Usisaúde/Sankyu enfrenta o Marliéria.

“É a primeira vez que vamos participar da competição. Aceitamos o convite da AME Sports para que nossos atletas tenham a oportunidade de serem observados pelo Palmeiras”, declara o coordenador do Futebol da Usipa/Ecomov, Dalton Pinheiro.

As disputas irão ocorrer a partir das 8h, no campo do Industrial, em Timóteo. A entrada é liberada para o público em geral mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

FORMA DE DISPUTA

A Copa Palmeiras será dividida em três etapas:

– Fase classificatória: as oito equipes serão divididas em grupos “A” e “B” em turno único;

– Fase semifinal: as quatro equipes melhores colocadas na 1ª fase (os dois primeiros de cada grupo), disputarão, em jogo único, a partida semifinal;

– Fase final: as equipes vencedoras na semifinal, disputarão, em jogo único, a partida final.