VALE DO AÇO PODE TER VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM RODOVIAS

O Vale do Aço pode ganhar um sistema de monitoramento eletrônico, que irá atuar de forma tática nas entradas e saídas dos quatro municípios da região metropolitana: Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. O projeto foi apresentado pelo técnico Fernando Oliveira na reunião da Assembleia Metropolitana realizada na sede da Agência Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) na manhã dessa sexta-feira (09).

A importância da contribuição dos municípios com o do Fundo de Desenvolvimento Econômico mais uma vez também teve destaque na pauta do encontro. A reunião representa um passo importante de aproximação da Agência RMVA e a Agenda de Convergência, que solicitou análise do projeto de monitoramento eletrônico pela Assembleia Metropolitana.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA

O sistema fotografa todas as placas de veículos que entram e saem pelas principais vias de acesso, detectando situações como: uso de placas frias, trânsito de veículos roubados, dentre outras que poderão contribuir para uma grande diminuição de crimes de furto e roubo de veículos e cargas na região. “Em municípios que adotam o sistema, a melhoria é tanta, que até os seguros de veículos passam a cair”, destaca Fernando.

“Sugiro que um estudo mais detalhado para a aplicação do sistema no Vale do Aço seja feito, dessa forma poderemos dimensionar os custos e benefícios, e apresentá-los para os municípios e o Estado, possibilitando seu direcionamento no Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, que serve para viabilizar recursos para projetos, obras e estudos de interesse comum dos quatro municípios”, destacou o deputado estadual Celinho do Sintrocel.

ENTREGA SOLENE DO PDDI

Na oportunidade foi anunciado o convite aos presentes do lançamento solene do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), que foi aprovado pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço no último dia 26, e será entregue para a sociedade no próximo dia 30, no auditório do Unileste Dom Lélis Lara, localizado no Bairro Bom Retiro em Ipatinga.

Na reunião extraordinária, foi eleita a nova mesa diretora da assembleia, que ficou assim composta: Presidente – Deputado Estadual José Célio Alvarenga (Celinho do Sintrocel), vice-presidente – prefeito de Timóteo Douglas Willkys, 1º secretário – a vereadora de Ipatinga Cassinha Carvalho, 2º secretário – prefeito de Santana do Paraíso, Luzia Teixeira de Melo, 1ª Vogal – presidente da Câmara de Timóteo, Adriano Alvarenga e 2ª Vogal – representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Geiziane Lima.