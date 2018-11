WR É A PRIMEIRA CONSTRUTORA AGRACIADA COM PRÊMIO NOTORIUS

A WR Construtora recebeu na noite de ontem (28), em cerimônia realizada pela Aciapi e CDL de Ipatinga, o prêmio Notorius: um reconhecimento às empresas que mais foram lembradas pelas pessoas que residem em Ipatinga, em diversos segmentos empresariais.

Pela primeira vez nas pesquisas do Notorius, a marca mais citada pela população, em seu ramo de atuação, foi a da WR Construtora, motivo de felicidade e gratidão do seu diretor, Wallace Barreto. “É uma honra e um privilégio ganharmos o prêmio Notorius, um reconhecimento consolidado e valorizado em nossa região, que aumenta nossa responsabilidade para continuarmos atuando com excelência”, afirmou.

A WR Construtora foi fundada em 2005 pelo seu diretor Wallace Barreto, que desde 1991 atua no segmento da construção civil, quando iniciou sua carreira de vendedor na Pedreira Um Valemix. “Nesses 14 anos de experiência, considero que estive em uma escola de alta graduação, pois vi os problemas que aconteciam nas obras, que não eram poucos, questionava-os, e quando iniciei os trabalhos na WR, quis trazer uma solução para o cliente, que é a nossa vocação até hoje: entregar uma obra com qualidade, sem passivos, sem problemas; trabalhar com curto prazo de entrega; e assegurar um preço sem alteração para o cliente”, explicou.

Para se manter no mercado, superando os desafios do cenário econômico, Wallace ressalta: “Além de todo trabalho que fazemos e a busca pela excelência constante, confiamos em Deus e acreditamos que por Sua graça o mercado tem acreditado e escolhido a nossa construtora”.