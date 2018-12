APERAM ESTÁ ENTRE AS MELHORES EMPRESAS PARA JOVENS PROFISSIONAIS NO BRASIL

A Aperam South America conquistou mais um reconhecimento à qualidade de suas políticas, programas e práticas de gestão de pessoas. A exemplo de anos anteriores, a empresa está entre as melhores do Brasil para começar a carreira entre negócios e organizações de todos os setores da economia. Semanas atrás, a Aperam já havia sido destaque também entre as 150 Melhores para Trabalhar e reconhecida como Empresa do Ano em Índice de Desenvolvimento Humano e Organizacional (IDHO).

“Esses reconhecimentos são resultados de um trabalho bastante consistente e de longo prazo. Investimos nas pessoas, criamos condições para que sejam protagonistas no dia a dia e reconhecemos resultados. Isso faz da Aperam uma empresa bastante diferenciada”, diz Frederico Ayres Lima, presidente da Aperam South America.

O ranking das “Melhores Empresas para Começar a Carreira” elencou 45 empresas principais que se destacaram no Brasil no chamado Índice de Felicidade no Trabalho do Jovem (IFT). Baseia-se em grande parte por questionário respondido por estagiários e jovens profissionais de até 26 anos selecionados aleatoriamente. Também leva em conta questionário respondido pela empresa sobre práticas e benefícios oferecidos aos funcionários, além de nota de uma auditoria feita pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e de visita de jornalistas da revista Você S/A, responsável pela publicação do ranking.

SOBRE A APERAM SOUTH AMERICA

A Aperam South America é uma produtora integrada de aços planos inoxidáveis, elétricos e carbonos especiais. A partir de uma gestão baseada nos valores liderança, inovação e agilidade, consolida-se como líder no mercado brasileiro em seu segmento. Sua planta industrial, localizada em Timóteo-MG, possui capacidade produtiva total de 900 mil toneladas de aço líquido por ano. Em sua trajetória de mais de 70 anos, a empresa possui amplo portfólio destinado a segmentos como automotivo, construção civil, energia, transportes, linha branca, utilidades domésticas e saúde. Desde 2011, integra o Grupo Aperam composto de outras cinco plantas industriais na França e na Bélgica cuja capacidade instalada alcança 2,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano.