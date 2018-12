CELEBRE SUA CIDADE NO SHOPPING VALE DO AÇO

Nos próximos dias as cidades de Catas Altas, Bom Jesus do Amparo, Braúnas e Jaguaruçu fazem aniversário, e no dia da comemoração todos os moradores do município aniversariante têm 4 horas de estacionamento gratuito. Basta apresentar o documento do veículo nos guichês de estacionamento e ganhar o seu presente! São inúmeras opções de lojas, quiosques e restaurantes, lanchonetes e espaços gourmet com todo conforto e comodidade que você merece para curtir o feriado.

DECORAÇÃO ESPECIAL E PROMOÇÃO EXCLUSIVA

Quem for ao Shopping Vale do Aço poderá conferir a decoração especial de Natal que neste ano tem o tema África. Além da árvore gigante, os clientes podem tirar fotos com os animais do Safari em tamanho real. Além disso, até o dia 26 de dezembro, os clientes que somaram R$300 em compras ganham um cupom para concorrer a um Citroen Cactus zerinho, uma viagem para a África do Sul com acompanhante, além de levar, na hora, um hidratante O Boticário da linha Cuide-se Bem.

Serviço:

Cidades aniversariantes da próxima semana

Catas Altas (08/12)

Bom Jesus do Amparo (12/12)

Braúnas (12/12)

Jaguaruçu (12/12)