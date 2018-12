CENIBRA ESTIMULA EMPREENDEDORISMO JUVENIL

O Núcleo de Empreendedorismo Juvenil de Belo Oriente (NEJ Sebrae), realizou nesta quarta-feira (5), o evento Empresas de Minas – Encerramento do Projeto Tutoria. O Projeto Tutoria, ação estruturante do 1º ano do NEJ, tem como principal objetivo apresentar ao aluno o mundo empresarial, para que, por meio das próprias observações, ele possa construir os primeiros significados acerca da administração e do empreendedorismo. É o primeiro contato do aluno com o mundo dos negócios. O projeto acontece por meio de encontros com os tutores, entrevistas, visitas técnicas e atividades interdisciplinares, permitindo que o aluno conheça as rotinas e os processos de uma empresa.

“Investir em educação é agir com sabedoria. Esse foi o pensamento do Instituto Cenibra em viabilizar em Belo Oriente a implantação do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (EFG NEJ), com a proposta de formar jovens na área de gestão de empresas, desenvolvendo competências empreendedoras e conhecimentos de administração. Não há dúvidas de que o empreendedorismo jovem é fator preponderante para promoção do desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Além do NEJ, apoiamos a realização em Belo Oriente do Empretec.

Realizado no Brasil com exclusividade pelo Sebrae, o Empretec é uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), presente em 40 países, que busca desenvolver características de comportamento empreendedor, bem como a identificar novas oportunidades de negócios” afirma Leida Hermsdorff Horst Gomes, Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, também responsável pelo Instituto Cenibra.