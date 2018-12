CENIBRA INICIA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS PARA OS EMPREGADOS

A Cenibra deu início a mais uma distribuição de cestas e brinquedos de natal para os seus empregados. A iniciativa visa promover o espírito de confraternização e a integração entre as famílias. Neste ano, a novidade é que junto com a cesta os empregados recebem bisnagas de mel do projeto de parceria do Instituto Cenibra com Apicultores e um baralho temático da empresa.

O baralho personalizado tem em suas cartas, informações sobre as ações da Cenibra para a preservação ambiental, investimento social, compliance, combate a incêndios, desenvolvimento, qualidade de vida, dados curiosos sobre a empresa e sobre aplicabilidade do eucalipto e da celulose.

QUALIDADE DE VIDA

O mês de dezembro iniciou com exemplo de qualidade de vida na Fábrica. Os empregados participaram da última edição do ano da Corrida Rústica 4 Estações – Etapa Verão. A Corrida promove um condicionamento agradável, ajuda na manutenção do peso ideal e previne doenças, dentre outros benefícios. Toda atividade física bem feita é fundamental para a boa saúde das pessoas. Além da premiação usual das corridas, foi sorteada uma bicicleta para os corredores, e premiados os melhores do ano. Desde 2003, a Cenibra promove a corrida interna na fábrica, em Belo Oriente, como mais uma forma de estimular os empregados à adoção de práticas saudáveis no dia a dia.