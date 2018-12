CENIBRA LEVA CONHECIMENTO SOBRE PAPEL E CELULOSE PARA ESCOLA DE GV

A empregada do setor de Tecnologia da Informação e Telecomunicação da Cenibra, Ivânia Fialho de Souza, foi voluntária para apresentar para três salas do 2º ano do Colégio Franciscano Imaculada Conceição, de Governador Valadares, a celulose e eucalipto no dia a dia. As 60 crianças, que estavam estudando sobre papel e Celulose neste mês, conheceram as atividades da Cenibra, o processo de produção, a aplicabilidade do eucalipto e da celulose, bem como as ações socioambientais da empresa e seu Instituto.

Por acreditar que a Responsabilidade Social traz inegáveis benefícios aos empregados em termos de autoestima, proporcionando impactos positivos no ambiente de trabalho, estimulando o espírito de equipe, criatividade e solidariedade, a Cenibra estimula internamente o voluntariado, com a participação de empregados que atuam na realização dos projetos sociais e de educação ambiental da empresa, bem como na defesa e multiplicação da imagem e identidade organizacional da Cenibra.