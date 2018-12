CHATBOTS E CHAT ONLINE: SAIBA O QUE SÃO E COMO PODEM OTIMIZAR OS RESULTADOS DA SUA EMPRESA

Se comunicar com os clientes é fundamental para o bom desempenho das empresas. Afinal conquistar o público digital cada vez mais exigente é mesmo uma tarefa desafiadora.

E com os avanços tecnológicos, essa interação se tornou ainda mais viável, seja por meio de robôs (Chatbots) ou atendimento humano (Chat online).

Para te ajudar a entender melhor sobre essa questão, desenvolvemos este artigo. Nele vamos te explicar de maneira simples, o que são os Chatbots e Chat online e como você pode usá-los para otimizar o desempenho do sistema de atendimento da sua empresa. Acompanhe!

O QUE SÃO CHATBOTS?

Os Chatbots, são robôs desenvolvidos a partir de programas de computador. Eles são preparados para interagir por meio de comandos pré-definidos e automáticos as mensagens dos usuários.

É possível que você já tenha visto nos sites das empresas, em aplicativos, no Messenger no Facebook e até mesmo em outras ferramentas de atendimento ao cliente.

O que torna esse recurso bastante atrativo, é que por meio dos chatbots é possível interagir com os usuários de maneira semelhante a um humano, no entanto com mais agilidade e precisão.

Além disso, sua empresa pode atender um número maior de pessoas de forma simultânea, 24 horas por dia, reduzindo assim os custos.

Entenda quais são os pontos negativos

No entanto, a maioria dos programas atuais ainda estão sendo aprimorados, para um versão mais complexa de Inteligência Artificial.

Em alguns casos é possível que o usuário faça alguma pergunta que ainda não tenha sido pré-estabelecida, por exemplo, e com isso o robô não conseguirá dar aquela determinada resposta.

VEJA O QUE É CHAT ONLINE

Apesar de terem uma função bastante similar, que é o de fornecer um atendimento rápido e eficiente ao público, o chat online precisa ser gerenciado por pessoas que estabelecem um conversa entre o atendente e o cliente.

E por se tratar de uma conversa entre pessoas, é possível desenvolver uma interação dinâmica com os clientes. Demonstrando para eles que sua empresa está apta a solucionar suas dúvidas e problemas de maneira eficaz.

Saiba quais podem ser os pontos negativos

De acordo com a demanda da empresa, é necessário ter um número grande de funcionários exercendo essa atividade. O que para empresas de pequeno e médio porte, pode ocasionar um custo elevado.

Outra situação recorrente dos chat online, é quando um cliente entre em contato com a empresa, em um período em que não há ninguém para responder. Nesses casos, as mensagens são arquivadas e aguardam para ter o retorno.

COMO SABER QUAL A MELHOR SOLUÇÃO PARA SUA EMPRESA?

A resposta varia muito de acordo com as demandas da sua empresa. Caso sua ideia seja solucionar dúvidas frequentes, ou ainda fazer vendas por exemplo, é possível utilizar os Chatbots para tornar os seus processos mais ágeis e automatizados.

Por outro lado, se sua empresa trata de assuntos mais complexos que necessitam de respostas detalhadas e específicas. Uma boa solução é manter uma pessoa interagindo com o público, por meio de Chats Online.

Ainda assim, é essencial fazer uma análise dos custos que cada um desses recursos podem oferecem, e ver o que melhor atende as necessidade da sua empresa.

COMO OTIMIZAR OS RESULTADOS DA SUA EMPRESA

Se você deseja inserir um Chatbot ou Chat Online em seus canais de atendimento ao cliente, defina qual será o objetivo desses canais e onde você pretende integrá-los, no site da empresa, no Facebook Messenger, entre outros canais.

Além disso, é essencial fazer uma boa busca de mercado, pois existem inúmeras opções de softwares e ferramentas, com valores que variam conforme a sua necessidade de uso.

Gostou do artigo? Deixe seu comentário conosco!