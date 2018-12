COMUNIDADE ESCOLAR DE TIMÓTEO ELEGE DIRETORES NO PRÓXIMO DOMINGO

O próximo domingo (9), será decisivo para a comunidade escolar, que elegerá os diretores e vice-diretores de 14 escolas municipais para o mandato de três anos (2019-2021). Servidores lotados nas escolas, pais ou responsáveis e alunos acima de 16 anos matriculados e frequentes definirão quem estará à frente dos trabalhos administrativos e pedagógicos.

A votação ocorrerá no período de 8h às 17h, com a apuração logo em seguida pela Comissão Organizadora Específica para o processo de eleição de diretores e vices de cada escola. A eleição direta para diretores e vice é um compromisso definido pelo plano de governo do prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, e do vice-prefeito e secretário de Educação e Cultura, José Vespasiano Cassemiro.

A Secretaria de Educação está oferecendo toda a infraestrutura necessária às eleições. No dia da eleição, a Comissão Especial do processo eleitoral contará com uma equipe fixa na Secretaria de Educação e Cultura e quatro equipes volantes para acompanhar o andamento das votações nas escolas. A divulgação oficial dos resultados será realizada na segunda-feira à tarde, com publicação no site da Prefeitura de Timóteo (www.timoteo.mg.gov.br).

Na sexta-feira, 06, termina o prazo para a realização de assembleias no recinto escolar para a apresentação dos candidatos e seus planos de trabalho, em turnos e horários diferenciados, para possibilitar a participação do maior número de membros da comunidade escolar. Os planos de ação abordarão aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos e deverão ser entregues impressos à Comissão Organizadora Específica da Escola antes da data da assembleia.

CHAPAS

O processo eleitoral abrangeu 14 escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental e o Centro Municipal de Educação Integrada (CMEI) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Não houve inscrição de chapa para a Escola Angelina Alves de Carvalho, que, em consequência, terá a indicação dos representantes da direção pela Administração. Em onze escolas, houve consenso para a formação de Chapa Única, e em outras três houve a formação de duas chapas. A previsão de posse dos eleitos é dia 14 de janeiro de 2019.