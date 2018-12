CORO DA FSFX SE PREPARA PARA A TRADICIONAL CANTATA DE NATAL

Depois de abrilhantar a inauguração do presépio no Centro Cultural Usiminas, junto com a Orquestra de Câmara do Vale do Aço, sob regência do maestro Vinícius Saturnino Chaves, o coro Fundação São Francisco Xavier prepara uma série de apresentações de sua tradicional Cantata de Natal por unidades hospitalares. Desta vez, além de Ipatinga, o coro se apresenta em Coronel Fabriciano, Timóteo, Itabira e Cubatão (SP).

Desde sua fundação em 2001 a Associação Coral Fundação São Francisco Xavier vem promovendo a Cantata de Natal em ambientes hospitalares e outros locais. De 10 a 21 de dezembro o coro leva momentos de descontração e alegria para o Centro de Odontologia Integrada, Unidade de Oncologia, unidade avançada do Bairro Canaã e unidades I e II do Hospital Márcio Cunha e Shopping do Vale do Aço. A grande novidade deste ano é que as unidades avançadas do Hospital Márcio Cunha de Coronel Fabriciano e Timóteo, o Hospital Municipal Carlos Chagas (Itabira) e o Hospital de Cubatão (SP) também recebem a apresentação.

O coro Fundação São Francisco Xavier é formado por colaboradores da FSFX e membros da comunidade. Conta com regência do Maestro Leandro Morais Almeida e direção cultural de Kênia Coeli Patrício. Na direção geral das atividades Geraldo Magela dos Santos.

As atividades da entidade são patrocinadas pela Usiminas e Fundação São Francisco Xavier, com apoio do Instituto Usiminas e Usisaúde. O incentivo é do Governo de Minas Gerais, utilizando os benefícios da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Todas as apresentações tem entrada franca.