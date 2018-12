COLUNA WILLIAM SALIBA ESPECIAL

EMBAIXADOR DO LÍBANO DEVERÁ VISITAR IPATINGA

O embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayah, enviou ofício ao presidente da recém-fundada Associação Cultural Líbano Brasileira de Minas Gerais (ACLB-MG), Sérgio Moreira, manifestando a sua satisfação pela criação da entidade. Sayah ressalta que “esta iniciativa ressalta a ligação de brasileiros de origem libanesa com a pátria de seus antepassados”. O embaixador libanês adiantou que está em seus planos fazer uma visita oficial à Ipatinga, sede da nova entidade, para estreitar as relações entre o Líbano e Minas Gerais.

CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-LÍBANO

O diretor da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, Leonardo Aburachid, confirmou presença em Ipatinga, neste sábado (8), para participar da cerimônia de posse da primeira diretoria da ACLB-MG. Ele estará presente à solenidade, às 20h, no auditório do San Diego Suítes, e participa, em seguida, no restaurante do hotel, do I Grande Jantar Cultural Árabe Libanês.

FORMALIZAÇÃO

Uma confraternização na noite de ontem (5), com assinaturas na ata de fundação, assinalou a criação oficial da Associação Cultural Líbano Brasileira de Minas Gerais. Os diretores brindaram a oficialização da entidade, em rápido e reservado evento oferecido pela gerente do San Diego Suítes, Márcia Faioli.

O JANTAR

O I Grande Jantar Cultural Árabe-Libanês, neste sábado (8) às 20h no Hotel San Diego Suítes, deverá reunir em Ipatinga, libaneses e seus descendentes brasileiros, residentes em toda Minas Gerais. O jantar será preparado por três grandes nomes da gastronomia do Vale do Aço: Vera Tufik, do Tufik Cozinha Árabe, Orlando Calazans Júnior, do Restaurante Tenda Árabe e Nivaldo Nascimento, do Nina Restaurante.

DANÇA DO VENTRE

A noite festiva contará durante a solenidade de posse, com recital de poesia de Laila Salmen; e show de dança do ventre, apresentado pelas dançarinas Sheili Barros e Daiane Franco, da Companhia de Danças Árabes Cíntia Barros. O grupo tem levantado aplausos e elogios pela magnífica coreografia, por onde apresenta.

CONVITES

Os convites para o jantar já estão sendo vendidos pelo San Diego Suítes através do telefone (31) 3829-6000 ou do e-mail reservasipn.sandiego@nobilehoteis.com.br por R$ 115,00 per capta. O valor inclui pratos árabes, sucos, refrigerantes, água mineral, café e áraque (um tipo de licor de anis do Oriente Médio), além do show da Companhia de Danças Árabes Cíntia Barros. Outras bebidas serão vendidas à parte. O número de participantes é limitado. O hotel também preparou o pacote especial de hospedagem “#30 Horas” para participantes de outras cidades, que inclui um pernoite, café da manhã e almoço por casal a R$199,00 (mais taxas de 3%).

CURTAS

*** Uma cantata de Natal e a inauguração da Casa do Papai Noel abrem oficialmente as tradicionais comemorações natalinas no Parque Ipanema, em Ipatinga. Será no próximo dia 14, às 18h, com a participação do Coral Municipal, Escola de Música Tom, Projeto Cantar, Orquestra Viola Caipira de Ipatinga, Escola Municipal de Artes Cênicas e alunos da rede municipal.

*** A Revista Empresarial comemora na noite desta quinta-feira (6), no Spendore Hall, em Coronel Fabriciano, os seus 10 anos de circulação. A publicação é dirigida por Edeoberto Carvalho.

*** Grupo Mais Vip faz hoje, às 20h, a apresentação do projeto Expo Inox, no Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga. A mostra sofrerá uma grande remodelação e será realizada na região da Praça 1º de Maio, em Timóteo.

A seguir fotos da confraternização da primeira diretoria da Associação Cultural Líbano-Brasileira: