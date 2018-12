ESPAÇO CASA LABORATÓRIO RECEBE PRÊMIOS POR CONTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE

O Espaço Casa Laboratório, recém-inaugurado no Shopping Vale do Aço, recebeu prêmios por sua contribuição à comunidade local. Um dos prêmios é o “Melhor Iniciativa Cultural de 2018”. Além disso, o espaço recebeu o “Prêmio de Teatro Gente do Céu – Troféu Ricardo maia” na categoria “Iniciativa Cultural Destaque 2018”

Idealizado em uma parceria com a Casa Laboratório, que comemorou 10 anos de trajetória este ano, o Espaço fica no segundo piso do Shopping Vale do Aço. No local, o público conta com oficinas culturais, escola de teatro, escola de dança, acrobacias aéreas, temporadas de espetáculos locais, festivais de música e teatro adulto e infantil. Também é um espaço para outros eventos culturais como: lançamento de livros, exposições e espetáculos curtos durante a semana, em horário de almoço.