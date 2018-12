EXECUTIVOS DA USIMINAS SÃO HOMENAGEADOS

A noite desta terça-feira (4), marcou a entrega de mais duas importantes distinções a executivos da Usiminas. Os prêmios são um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido nas diversas áreas da empresa e que tem permitido, entre outras conquistas, resultados financeiros e operacionais recordes. Em uma das iniciativas, o presidente da Usiminas, Sergio Leite, recebeu da Associação do Aço do Rio Grande do Sul (AARS) o troféu “Homem do Aço 2018”. Já em Belo Horizonte, o diretor corporativo de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas, Luís Márcio Araújo Ramos, recebeu o título de Personalidade de RH 2018 concedido pela Seção Minas Gerais da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-MG).

“Estamos fechando um ciclo de cinco anos na empresa. Atravessamos dois períodos marcantes, de resultados ruins, e depois de recuperação. Nós, a força de trabalho da companhia, trouxemos de volta o protagonismo da nossa Usiminas. Esse prêmio é também de todos os colaboradores”, destacou Sergio Leite, ontem, durante a solenidade de premiação realizada em Porto Alegre.

A escolha do presidente da Usiminas como o “Homem do Aço 2018” foi feita por uma comissão especial integrada por representantes da diretoria executiva da Associação do Aço do RS, indústria, distribuidores de aço e usinas associadas, bem como da área governamental e imprensa. O troféu vem sendo conferido desde 1975 com o objetivo de destacar a contribuição de personalidades locais e nacionais para o fortalecimento da cadeia produtiva do setor metalomecânico e desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul e do país. A empresa conta com uma unidade da Soluções Usiminas na capital gaúcha.

A ABRH, por sua vez, destacou que a homenagem ao diretor Luís Márcio Araújo faz parte do propósito da entidade de difundir bons exemplos organizacionais, ideias palpáveis e que possam servir de inspiração para outras empresas. Durante a solenidade de entrega do título de Personalidade do Ano, foram homenageados também o CEO da Localiza, Eugênio Mattar (Personalidade Empresarial), além de profissionais de outras empresas que se inscreveram na 17ª edição do Prêmio Ser Humano.