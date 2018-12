FABRICIANO É FINALISTA NO PRÊMIO “CAMINHOS DO VALE”, DA USIMINAS

Coronel Fabriciano é finalista em quatro das cinco categorias do prêmio “Usiminas Mobiliza Pelos Caminhos do Vale”. A iniciativa visa premiar e incentivar ações inovadoras e sustentáveis de municípios, estudantes e acadêmicos que contribuem para grandes resultados ecológicos.

Coronel Fabriciano foi indicado nas categorias: Destaque Acadêmico com a Escola Municipal Argeu Brandão, com o projeto “Em Defesa do Ribeirão Caladão”; Pré-Projeto Acadêmico com o Cemei São Cristóvão, com o “Programa Cidadão do Futuro; Soluções Inovadoras, com o “Programa Solucionar Soluções Ambientais” desenvolvido também por meio do Cidadão do Futuro e Município Destaque, com o prefeito Marcos Vinicius, pelo projeto “Renasce Fabriciano”.

O prêmio é uma iniciativa da Usiminas, com apoio da Associação dos Municípios do Vale do Aço que vem transformando a realidade de milhares de moradores da região. Pelo “Caminhos do Vale”, a siderúrgica doa agregado siderúrgico para pavimentação de estradas rurais e, como contrapartida, as prefeituras e instituições beneficiadas promovem ações socioambientais junto às comunidades. O prêmio foi criado há pouco mais de três anos e agora foi reconhecido pela sua excelência em sustentabilidade.

O Gerente de Meio Ambiente, Ivan Cesar, fala da importância dessa indicação para o município. “É de suma importância, pois trás o reconhecimento das ações ambientais municipais junto demais cidades do Vale do Aço, destacando Fabriciano dentro do cenário ambiental da região. Assim, ressalta-se a valorização dos trabalhos desenvolvidos pela gestão Novos Tempos, demostrando a importância da conscientização e valorização dos recursos naturais e a disponibilização de técnicas e soluções para os problemas ambientais,” afirma.

A comissão Julgadora do Prêmio avaliou os projetos inscritos e selecionou os finalistas. Os vencedores em cada categoria serão anunciados durante o evento de entrega dos prêmios, nesta quinta-feira (13), às 18h30, no teatro Zélia Olguim em Ipatinga.