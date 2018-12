FABRICIANO PUBLICA DECRETO E PROJETA MELHORIAS NO FAIXA AZUL

O Prefeito Marcos Vinicius e o Secretário de Governança Jurídica, Denner Franco, anunciaram nesta segunda-feira (10), em coletiva de imprensa, melhorias do Sistema de Estacionamento Rotativo, o Faixa Azul. A medida tem como objetivo melhorar o uso do estacionamento durante o período de compras de Natal, estabelecer normas mais flexíveis e mais atraentes de utilização do sistema e dar transparência ao serviço.

Na ocasião, o Prefeito assinou o decreto n° 6.696/2018, que estabelece a isenção da cobrança de Faixa Azul nos estacionamentos das ruas Moacir Birro, Doze de Outubro e do espaço da Praça da Estação do dia 10 de dezembro de 2018 a 1° de janeiro de 2019 e, aos sábados e domingos, a partir do dia 02 de janeiro.

O Município, em até 6 (seis) meses, implementará medidas visando assumir diretamente ou conceder mediante processo próprio a administração do serviço de estacionamento rotativo. “O atual sistema é administrado pela Associação Comercial em parceria com a Guarda Mirim e cabe ao município regulamentar o serviço. O intuito é ter um faixa azul educativo, e que ajude não só os que necessitam das vagas, mas os comerciantes também. Esta intervenção foi necessária visto que devemos dar continuidade ao crescimento econômico que o comércio local vêm tendo no último ano,” explica o Prefeito, Marcos Vinicius.

Para quem utiliza o Sistema pelo aplicativo, o tempo de tolerância passará de 10 para 15 minutos e os motoristas que comprarem no comércio local e comprovarem por meio de nota fiscal ganharão concessão de créditos para serem revertidos em tempo de estacionamento. Secretário de Governança Jurídica, Denner Franco, explica que a medida é um compromisso com os munícipes. “Estra medida visa valorizar o cidadão de bem que cumpre com as leis, estaciona no local certo e paga as taxas de estacionamento. Iremos realizar audiências públicas para ouvir a população e intervir de maneira assertiva,” conclui.

APREENSÃO DE VEÍCULOS

Na última semana foi demonstrado por parte de algumas pessoas insatisfação na apreensão de 10 veículos que estavam estacionados no centro da cidade. A Polícia Militar do 58° Batalhão esclareceu que os veículos recolhidos não tinham ligação com o Sistema Faixa Azul, mas sim ilegalidades no licenciamento dos veículos. “Quem tem autonomia para multar é a Polícia Militar, por isso, nós estamos trabalhando em parceria com os fiscais do Faixa Azul para aumentar a taxa de respeitabilidade por parte dos donos dos veículos. Um dos problemas detectados foi que os próprios comerciantes ocupam as vagas de seus clientes em frente às lojas, sendo que poderiam estacionar em locais mais afastados. O objetivo da fiscalização é melhorar o fluxo de rotatividade dos veículos para garantir os direitos dos cidadãos de bem,” ressalta o Comandante do 58° Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Aquino.